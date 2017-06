Fernández convocó a ediles para abordar el tema perros

El intendente municipal, Miguel Fernández, rápido de reflejos, decidió convocar a los concejales de los distintos bloques y a las protectoras de animales a una reunión a concretarse la semana próxima para evaluar el problema de los perros callejeros y empezar a buscar una solución.

Ayer, en el acto de inauguración del playón en los colegios secundarios, recibió una carta de la comunidad educativa de la Escuela 45 (primaria del ex Nacional) en la que le pedían si podía reforzar el alambrado olímpico para evitar el ingreso de perros al establecimiento. Esto, más las quejas y denuncias de vecinos que han sido víctimas de los ataques y mordeduras de los perros que andan sueltos en la calle, reflejadas en La Opinión, llevaron al jefe comunal a tomar cartas en el asunto y además de comprometerse a solucionar lo del alambrado en la escuela se mostró dispuesto a trabajar seriamente en el tema e incluso adelantó que personalmente está de acuerdo con la instalación de una perrera municipal, como albergue temporal para los animales.

n Voluntad

En diálogo con Cablevisión, Fernández anunció que convocará a “concejales y protectoras a trabajar en conjunto con el Departamento Ejecutivo a fin de resolver de una vez por todas dos o tres temas que están dando vueltas” y señaló: “Nosotros tenemos la voluntad de hacer cosas, el Centro de Zoonosis que inauguramos es un ejemplo claro, también estamos castrando por la tarde y desde mi posición personal, quiero poner una perrera municipal, lo he dicho muchas veces para recoger perros de la calle, el tema es que hay que discutir qué hacemos después con esos perros porque se enferman y lastiman”.

Asimismo reconoció que “nosotros no podemos tener 400 perros en guarda es imposible, tanto por la salud del animal como por el problema económico que se genera para la municipalidad” y dijo que entregó un trabajo a Zoonosis “para poner a consideración cómo recoger el perro, cuándo se lo debe castrar, cuándo hay que devolverlo a la calle, qué se hace con el dueño, hay que tatuar o identificar a los perros y saber si tienen dueño o no”.

También dijo que “si los vamos a largar a la calle tienen que ser las razas no peligrosas, tenemos que definir qué hacemos con los perros peligrosos como establece la ley, por eso me parece que tenemos que juntarnos a trabajar, tratemos de meterle un poco más de velocidad a esto para ponernos de acuerdo y arrancar”.

Si bien admitió que “va a significar una inversión económica para el municipio, acá estamos hablando de la seguridad de la gente, esto se disparó hoy, lo traje a la superficie producto de que en la inauguración de los playones de los colegios secundarios la Escuela 45 me hace un pedido para reforzar el alambrado perimetral porque la escuela está llena de perros, y acá vienen muchos chicos y no quiero que haya un accidente”.

n Responsabilidades

Y agregó: “Por supuesto que hay responsabilidades compartidas, pero nosotros vamos a ayudar a la escuela para reforzar este alambrado y vamos a trabajar todos juntos para tratar de resolver el tema, porque los perros sueltos son un riesgo para quienes circulan en moto y bicicleta, es un problema serio, por supuesto que la solución no va a ser inmediata pero los invito a trabajar para intentar resolverlo”.

En este marco recalcó que convocó a los concejales que ya están trabajando en el tema porque “además la ordenanza que se apruebe la vamos a ejecutar nosotros, así que hay que meterle velocidad y buscar una solución”.