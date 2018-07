Feriantes se manifestarán hoy frente a la Cámara de Comercio de T. Lauquen

A las 15.30 un grupo de vecinos feriantes quienes de manera autogestiva venden o intercambian productos se manifestarán frente a la sede de la Cámara de Comercio e Industria local en repudio al pedido realizado por el presidente de dicha entidad, Ricardo Sacco, quien invitó a la población a denunciar este tipo de emprendimientos.

Según Sandra Constantino, una de las organizadoras de la manifestación, “en esta situación económica difícil” no solo se quiere que un grupo de vecinos se quede “sin ingresos” sino que ademas se pide “cómplices” con las denuncias de este tipo de alternativas autogestivas.

“En desacuerdo”

Constantino contó: “La idea surgió principalmente para repudiar el pedido del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, que en medio de esta crisis económica, cuando la gente intenta sobrevivir, invita a la población a denunciarlos”.

Y destacó: “Somos muchos los que estamos en desacuerdo con esta medida que quieren implementar, incluso yo, que tengo comercio, apoyo a los feriantes y la gente que vende desde sus hogares para llevar el pan a sus hijos”.

Por tal motivo la vecina invitó “a todos los vecinos que se quieran sumar para apoyar a las personas que de manera autogestiva venden y/o intercambian productos”.

Además, en referencia a Sacco la vecina manifestó que “en su afán de defender el bolsillo de algunos pocos, no sólo pretende dejar sin el ingreso digno a cada persona que vende en su casa o participa de alguna feria particular, sino que también propone que se sea cómplice de su falta de empatía pidiendo denunciar lo anteriormente mencionado”. Y agregó que para ello se propone una manifestación de manera pacífica frente al edifico de la Cámara de Comercio, “con mensajes sin agravios, para visibilizar el apoyo a éstos circuitos comerciales”.

Comercio ilegal

En tanto, los dichos de Sacco en realidad representan a los del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, que nuclea más de 30 cámaras de comercio de la región, y desde donde días atrás se expresó preocupación por el notorio avance del comercio ilegal con el uso de las nuevas tecnologías. Por tal motivo la organización hizo llegar una nota al jefe de la Agencia AFIP en Junín, Gustavo Pulido, en la cual, en representación de los comerciantes de la zona nucleados en el organismo empresarial se manifiesta preocupación por el avance del comercio ilegal principalmente a través de Internet.

Vale destacar que el Nucleamiento está formado por las cámaras de Alberti, Bragado, Bolívar, Ameghino, Bonifacio, Carlos Tejedor, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Daireaux, Gonzalez Moreno, General Arenales, General Viamonte, General Pinto, Guaminí, Henderson, Juan José Paso, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Puán, Rivadavia, Saladillo, Salliqueló, Suipacha, 30 de Agosto, Trenque Lauquen, Tres Algarrobos, Tres Lomas y 25 de Mayo.

Nota

Y respecto a la mencionada nota, apunta entre otras cosas que “de estudios efectuados surge como resultado que en nuestra ciudad es cada vez mayor el número de personas que comercializan productos desde sus casas, transformando livings, garajes o habitaciones en verdaderos salones de venta”. “Como representante de comerciantes honestos y, teniendo en cuenta los esfuerzos que nos supone en estos momentos de recesión económica, tener todo en condiciones en lo que respecta a la situación fiscal y tributaria, hace tiempo observamos el notorio avance del comercio ilegal de todo tipo de productos, como perfumes, indumentaria, zapatillas, peluquería, alojamientos, comercializables a través de Internet, correos electrónicos y redes sociales como Facebook o Instagram, y en muchos casos sin las inscripciones correspondientes”, se señaló, agregándose que esto actúa “en detrimento” de otros emprendimientos, y que preocupa “la impunidad con que se manejan”.

Además se deslindó un párrafo aparte para “quienes de la misma forma comercializan artículos comestibles elaborados, como pizzas, empanadas, panificados, pastas frescas y cocidas, alimentos en general, etc. que no sólo actúan en la economía paralela, sin ningún tipo de inscripciones sino también sin control bromatológico alguno, constituyendo un real peligro para la salud de los habitantes de la ciudad”.

Así como también se resaltó que “agrava aún más la situación descripta las acciones de venta ilegal en conjunto, de comerciantes foráneos que alquilan en algunas ciudades los fines de semana salones de eventos para transformarlos en verdaderas ‘saladas’”.

De esta forma se indicó que se genera “una situación de competencia desleal muy grave ya que los comerciantes que ejercen su profesión en debida forma, con las habilitaciones correspondientes y pagando sus impuestos, no pueden competir por razones de costos diferenciales con quienes por el contrario desarrollan su actividad en la economía paralela llamada en negro”.

Con esto, se solicitó “que no sólo se fiscalice a quienes están debidamente registrados”, sino que “la fiscalización debe ser aún mayor para quienes actúan compitiendo en forma desleal, sin cumplir con norma tributaria alguna y haciendo caso omiso de las buenas prácticas comerciales”.