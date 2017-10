Felipe Bernasconi y un cierre de año perfecto

Con la serenidad de haber conseguido el título de la Micro Max de manera anticipada, y habiendo ganado el Ticket para integrar la delegación argentina en Portugal, Felipe Bernasconi volvió a ser protagonista de su clase al disputarse el último evento de RMC Buenos Aires. Las competencias lo citaron en esta oportunidad al trazado de Zarate.

Con la mayor tranquilidad de haber logrado los máximos objetivos de la temporada, el ya consagrado Campeón de la Micro Max volvió a mostrarse como candidato para el triunfo en esta octava fecha. En la clasificación, obtuvo el quinto registro, sitio desde donde largó en las tres baterías.

En la primera de ellas, logró avanzar hasta completar la etapa en la tercera colocación. En la segunda, en un excelente trabajo, se quedó con la victoria, mientras que en la tercera, cruzó la línea de sentencia desde el cuarto lugar.

Sobre estas primeras alternativas, explicó: “La clasificación fue media complicada porque se nos salió el cable de la bujía. A pesar de eso pudimos cerrar dos vueltas y meternos quintos. En la primera manga pude largar bien y llegar tercero. En la segunda gané. En la última llegamos quintos. Para las mangas nos faltó motor en “alta”. Se notó mucho más en la última manga. Vamos a ver si podemos mejorar eso para la final” había dicho en la zona de boxes.

Para la última de la temporada, Felipe engrilló en el tercer cajón de la grilla de partida. En los primeros giros, sostuvo la defensa de su condición para afirmarse en el lote de punta. Hacia el promedio de la etapa, un incidente lo perjudicó y lo privó de sostenerse en contacto con los punteros. Sobre las vueltas finales, mostró una notoria recuperación en su ritmo y descontó al primer escolta, pero la bandera de cuadros cayó antes de que pudiera tomar contacto con él. El tercer escalón del podio le perteneció en la llegada, para festejar una vez más en el podio.

“No terminamos como esperábamos. Veníamos para pelear con (Manuel) Borgert y (Lorenzo) Daz pero nos tocamos cuando (Enzo) Falquete se me tiró y lo arruinó. Estaba doblando, se tiró mal, nos tocamos y terminó haciendo trompo y lo choqué. Igual pudimos terminar tercero”, explicó Felipe.

Luego comentó a su próxima participación mundialista: “Estamos muy entusiasmados con el Mundial. Ya estuvimos corriendo en Portugal, en el mismo circuito donde se va a correr la RMC Grand Finals, y terminé segundo. Tenemos muy buenas expectativas”.

Finalmente completó: “Quiero agradecer especialmente a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, al equipo Darder Racing, a Gustavo, a Fran, que me dieron un gran auto siempre, y a todos mis auspiciantes: Zurich Seguros (Adrián Anselmi), Sipem (Armando Pinto), Repas S.A. (Pablo Schulzen), Infotrak (Hernán Guerrero), a Los Pinos Lubricantes, y a toda la gente de Trenque Lauquen que me sigue y apoya siempre”.

El joven piloto de Trenque Lauquen viene cerrando un año brillante en donde se consagró Campeón Micro Max IRMC, en Colombia, Campeón Micro Max en RMC Buenos Aires y disputará del 4 al 11 de noviembre la RMC Grand Finals, en Portimao, Portugal, en donde buscará el mejor resultado en su clase, como integrante de la delegación argentina.