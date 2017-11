Felipe Bernasconi y otro dos podios para cerrar un gran año

Felipe Bernasconi se sostiene como uno de los protagonistas principales dentro del kartismo argentino y este último fin de semana volvió a subir al podio al disputarse, con fecha doble, el Coronación del Campeonato Regional de Karting. La cita tuvo lugar en el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires y de esta manera lo remarcó el sitio especializado e-kart.com.

Bernasconi comenzó con el pie derecho a fondo este compromiso y se quedó con la pole position en la etapa clasificatoria para la clase Promocional. En las mangas de la jornada sabatina, fue tercero en la primera batería, mientras que logró el triunfo en la segunda.

Ya en la competencia final, en la noche del sábado, dominó el lote desde la partida, hasta que se vio alcanzado por la lucha de los escalones del podio. A partir de allí, ejerció defensa hasta donde pudo. Una vez superado por su inmediato rival, intentó recuperar lo que le había pertenecido. Al cabo de los 14 giros que tuvo esta etapa,la bandera cuadriculada lo recibió en la condición de escolta.

“El sábado terminó bastante bien, mejor de lo que esperábamos, con resultado de podio y cerquita de Santiago (Biagi). Fue muy difícil mantener la punta porque él, al final de la parte trabada, me hacía diferencia y yo se la hacía en lo rápido, al principio. Pero cuando lo quería bancar en lo lento era imposible. No quería entrar en roces porque definían el campeonato él y Manu Borgert, así que no cuidé nada la cuerda y si me pasaba, me pasaba. Se dio así. Esperamos cerrar el año con una victoria. Me vendría muy bien a mí porque encararía mucho mejor el Argentino. Ojalá se de una linda carrera y podamos obtener un buen resultado”, afirmó luego de completar su actuación por la novena fecha en la noche del sábado.

El domingo, el volante de Trenque Lauquen se volvió a mostrar competitivo y luego de debatir una vez más en las mangas por el décimo acto, se quedó con el tercer y segundo puesto en cada una de las baterías. Para la competencia final, ya con el certamen definido en la divisional, Bernasconi fue decidido a buscar la victoria. En los tramos iniciales, integró un terceto que no se dio respiro. La intensa lucha señaló a esta etapa como una de las carreras más atractivas de la fecha Coronación. Luego de varios intercambios, y cuando nada estuvo definido hasta el cruce de la línea de sentencia, se quedó con el tercer escalón del podio.

n Al Argentino

“Fue una linda carrera. Lástima que hubo algunos toques y no hubo ninguna sanción. Nosotros cerramos un buen fin de semana y vamos a ir con todo al Argentino”, aseguró luego del cierre de esta temporada junto al Regional.

Luego completó: “Quiero compartir este podio con mi familia y agradecer especialmente a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, al equipo Darder Racing, a Gustavo, a Fran, que me dieron un gran auto siempre, y a todos mis auspiciantes: Zurich Seguros (Adrián Anselmi), Sipem (Armando Pinto), Repas S.A. (Pablo Schulzen), Infotrak (Hernán Guerrero), a Los Pinos Lubricantes, y a toda la gente de Trenque Lauquen que me sigue y apoya siempre”.

Estos resultados le alcanzaron a Felipe Bernasconi para establecerse en el terceto mejor posicionado del certamen, en donde ha conseguido a pesar de no poder cumplir con el total de los compromisos, un total de 84 puntos y 2 victorias en carreras finales.

El próximo llamado a pista para él, corresponderá al último evento y Coronación del Campeonato Argentino de Karting, el que se disputará el fin de semana del 9 y 10 de diciembre, en Comodoro Rivadavia. Allí buscará un nuevo título en la temporada.