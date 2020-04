Felipe Bernasconi, un campeón que no descansa en cuarentena

Se podrá decir que es solo un juego, y esa es una gran verdad. Pero el mundo de los simuladores, ahora más visible en esta época de aislamiento social obligatorio, es una realidad desde hace ya varias temporadas, donde pilotos de primer nivel mundial de la talla del argentino Agustín Canapino, o de los Formula 1 Landon Norris o Max Verstappen (entre otros) comparten sus sesiones online con corredores amateurs de todo el mundo.

Y Felipe Bernasconi, el juvenil campeón de karting, no es ajeno a esto, no solo por su corta edad y afinidad con los videojuegos, sino por su conocimiento de la importancia de los simuladores para seguir entrenando día a día los reflejos que exigen las carreras.

En esta cuarentena Bernasconi pasa sus largas horas compitiendo en la plataforma Iracing, la más usada a nivel mundial, por sus gráficos y realismo en la puesta a punto de cada auto. A la vez confirmó que estará siendo parte de la competencia virtual lanzada por la Rotax para el 27 de abril.

n Aprendiendo

Es solo un juego, pero llevado al nivel simulación permite a los pilotos no bajarse nunca de la butaca.

Felipe con su familia adquirió un cockpit además de juego de volante y pedalera. “Hace unos días estaba corriendo con un grupo de amigos en la Skip Barber y siempre estaba unos 3 segundos detrás de ellos. Por más que giraba y giraba no podía descontar. Estuve toda la tarde así, hasta que vino mi papá y me dio una mano con la puesta a punto del auto, calibramos bien las libras de las gomas y le pude bajar casi un segundo y medio, y eso en carrera se nota mucho”, contó un Felipe que poco a poco sigue sus sueños de avanzar en el automovilismo.

Sabe que del karting actual deberá pasar a los autos de fórmula para luego avanzar a los techados. Y arriba del simulador sigue aprendiendo, no solo a conducir autos más potentes, como los formulas de la Skip Barber, sino a poner a punto cada valor mecánico que lo lleve a descontar esas milésimas.

n Simuladores

La simulación en los juegos hoy en día ha llegado a un nivel altísimo, no solo en el manejo de los autos, el desgaste de las cubiertas, las roturas mecánicas, las condiciones del clima y la temperatura de la pista, algoritmos que el juego luego lleva a los periféricos, como son volantes y pedales. También, pero en un nivel más avanzado (y valor de precios altos) están las butacas con sensor de movimiento, que suman más realismo al juego. Todo eso logra una inmersión tal que el mundillo eSport (juegos online) sigue ganando adeptos gracias a su “realismo”.

A la hora de buscar un simulador los videojuegos todos están a la orden del día. Desde cualquier plataforma, ya se consolas PS4 o Xbox, a las PC, cada marca tiene sus juegos bien establecido. En carreras GT Sport, Dirt Rally 2.0, Formula 1, Rfactor, Asseto Corsa y el mencionado Iracing. Los juegos de por sí tiene su carácter de simulación pero el jugador deberá llevarlo al siguiente nivel, con un volante y pedales. Una cuestión donde marcas y valores, que pueden ir de los $10.000 a los $500.000, harán más o menos real la conducción.

En este caso Iracing en un juego solo para PC y con una gran diferencia al resto. No solo uno debe comprar el juego, sino que además se debe comprar el auto y las pistas. Una serie de licencias, que se van obteniendo gracias al nivel del piloto y la deportividad, permite seguir avanzando en autos más potentes, como así también en carreras importantes, donde se encuentran los pilotos más reconocidos a nivel mundial. Además el juego tiene un sistema de sanciones que premia al corredor “limpio” y leal y sanciona o expulsa al desleal. Esto permite competir conociendo las normas y riesgos de cometer una falta grave, que no sea considerada como “toque de carrera”.

n La Skip Barber

Una de las categorías por excelencia para los recién iniciados (y también para los más experimentados), por su simplicidad de manejo y diversión, es la Skip Barber. Autos de formulas, de buena potencia y succión. Es en ella donde Felipe Bernasconi pasa sus largas horas y la Rotax hará su campeonato. “Es el juego que mas recomiendan a nivel mundial no solo por los gráficos sino porque te permite una puesta a punto del chasis importante y el nivel de pilotos es lo mejor. La Skip Barber es un auto muy divertido, además tiene un tamaño que se asemeja a un karting o auto de formula, no es tan grande, y tiene un manejo donde se puede ir muy bien en la succión con otros autos. A mi, como a todos los pilotos que usan simuladores, nos sirve para seguir en actividad, además de que uno mejora en los reflejos de carrera, en mi caso voy aprendiendo sobre nuevos autos, sobre la puesta a punto. Corriendo con los M8 (BMW) que son autos muy potentes y que cuesta mucho manejarlos, me pasaba que frenaba como 15 metros antes de lo normal, y eso es cuestión de estar sentado arriba del simulador varias horas” cuenta un joven piloto que tiene ansias de volver a las pistas, agregando: “También es muy bueno en cuanto a sanciones. Si chocás de manera desleal te pueden expulsar del juego, además que los autos se rompen y si el rival te lo permite se pueden hacer muy lindas maniobras”.

n Un gran comienzo

Bernasconi había tenido un gran comienzo de año en la Rotax. “Habíamos arrancado ganando, en la otra estuvimos muy cerquita y teníamos carreras planeadas para correr afuera del país. Pero es el momento que nos tocó vivir y nos tenemos que cuidar”, dice Felipe que con 14 años sabe muy bien cómo hay que actuar. “Se extraña todo, desde correr a estar con los amigos, el colegio, todo se extraña”, sostiene.

En el 2021 cumplirá los 15 años. Este abril celebró, en cuarentena, los 14, y con tantas temporadas siendo parte del automovilismo, su sueño está muy claro. “El año que viene voy a correr en la Formula Metropolitana. Se permite a partir de los 15 años así que me perderé las primeras carreras, pero ese es el siguiente paso. Luego llegarán los autos con techos, hasta el Turismo Carretera”, marca.