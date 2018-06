Felipe Bernasconi llegará a Brasil cargado de triunfos

Felipe Bernasconi se llevó una gran victoria el pasado fin de semana en Buenos Aires y se puso primero en el torneo. Las acciones correspondieron a la tercera fecha de RMC Buenos Aires, en donde es habitual protagonista de la Mini Max, y que en esta oportunidad tuvieron como escenario el trazado porteño.

Previo a su viaje a Brasil, junto con los demás pilotos de la delegación argentina para el Sudamericano Rotax, Felipe se hizo presente para disputar este compromiso de la temporada. En la clasificación, por una mínima diferencia con respecto al poleman, se quedó con el segundo registro.

En las mangas del sábado, partiendo desde esa condición, logró la victoria en ambos parciales, demostrando sus intenciones de seguir progresando en el torneo. En el primero de ellos, heredó la victoria tras un recargo al vencedor en pista. En la segunda, logró capturar la punta de la competencia para conservarla hasta la bandera de cuadros.

Luego de completar la actividad del día sábado, Felipe enunció: “Sabíamos que teníamos buen rendimiento en el auto y que podíamos pelear. Fuimos decididos a tratar de andar lo más adelante posible. Así fue, clasificamos segundos, “a nada” del primero. En la manga lo recargaron a Santiago (Biagi) y quedé primero. Pude sumar algunos puntos. En la segunda manga me daba cuenta que tenía un ritmo un poquito más rápido girando solo. Salí a pasarlo y a tratar de escaparme. Así fue, pude hacer una luz de un karting. Pude ganar y seguir sumando puntos que necesitamos para salir campeones”.

En la mañana del domingo, luego de los buenos resultados del warm up, el volante de Trenque Lauquen, sostuvo un intenso debate por el liderazgo en la tercera manga. La línea de sentencia lo vio llegar separado por un mínima diferencia con quien fuera el vencedor.

La grilla de la final lo ubicaba al mando del pelotón. Desde allí, luego de lanzada la competencia, Bernasconi intentó distanciarse del resto. Sin embargo, la paridad con el resto de sus adversarios directos, lo obligó a ejercer una sólida defensa de su condición. Con una intensa discusión por la punta de la competencia, pudo prevalecer y llevarse un nuevo triunfo, para ascender en la tabla de posiciones del certamen.

“Teníamos como objetivo escaparnos de Santi (Biagi) quien era el que más pelea podía dar. Nos pudimos escapar un poco, pero se nos acercó Andrés (Brion) y se vino con nosotros. No nos peleamos con él para que no nos alcanzaran los de atrás. Andrés me trató de pasar. Teníamos un auto un poco mejor que el suyo y pudimos defendernos y llevarnos el triunfo de nuevo”, aseguró Felipe con total conformidad por lo actuado.

Luego agradeció: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a toda mi familia, al equipo Darder Racing, a todo mi colegio y a todos mis auspiciantes: Zurich Seguros (Adrian Anselmi), Sipem (Armando Pinto), Repas S.A. (Pablo Schulzen), Infotrak (Hernán Guerrero), a Los Pinos Lubricantes, y a toda la gente de Trenque Lauquen que me sigue y apoya siempre”.

Finalmente agregó: “Quiero dedicar especialmente este triunfo a mi abuelo y a los fallecidos luego de la carrera de la Grand National”.

Felipe Bernasconi había llegado en el segundo lugar de la tabla a esta fecha en Buenos Aires, y con los resultados obtenidos, asciende a la primera colocación, con 262 unidades. Su próxima presentación por este torneo será el fin de semana del 28 y 29 de julio, en Zárate.

Antes de responder a esa convocatoria, estará viajando a Brasil, para disputar en el circuito de Granja Viana, el Sudamericano Rotax, junto con el resto de la delegación argentina. Allí intentará repetir la excelente actuación lograda en 2017, en Colombia, donde pudo consagrarse Campeón Sudamericano en la clase Micro Max.