Felipe Bernasconi dio pelea en suelo norteamericano

Para Felipe Bernasconi éste ha sido otro muy buen fin de semana en el mundo del karting, esta vez en suelo norteamericano, donde compitió en el circuito New Jersey Motorsport Park del Campeonato Rotax Máx Challenger US Open. Aunque aún resta por conocer cómo fue el resultado de la final, de jueves a domingo, la labor que tuvo el pequeño piloto local fue en ascenso. Ayer debía ser parte de la gran final donde se había ubicado en el tercer lugar del partidor, gracias a su buen desarrollo en los días previos. Desde Estados Unidos es su madre, Verónica, la encargada de brindar la información del paso de Felipe en las pistas del país del norte.

Fue una excelente actuación la que tuvo Felipe Bernasconi en el circuito New Jersey Motorsport Park donde se disputa el Rotax Máx Challenger US Open.

Después de dos mangas donde finalizó segundo y tercero, disputó la Prefinal en una carrera muy apretada donde los seis primeros no se sacaron ventajas. Felipe pudo avanzar en la última vuelta tres posiciones y finalizar tercero sobre 31 competidores lo que le permitía largar la competencia final desde los primeros lugares (aguardamos resultados).

n La previa

La actividad en pista para Bernasconi ha sido larga e intensa. A bordo del auto N°33 del equipo AM Racing Team logró buenos resultados en los días previos donde fue buscando la mejor performance de su auto. En el Kartódromo de New Jersey Motorsport Park se disputaron siete tandas de entrenamientos no oficiales. Si bien no había tiempos, por referencias Felipe siempre estuvo dentro de los cinco. Había dicho el propio piloto: “Fue un buen día ya que nos adaptamos rápido a la pista y pudimos también marcar un buen tiempo de vuelta. Hicimos algunos cambios en el auto que le cayeron bien. Al principio nos costó un poco pero después mejoramos otra vez. Lo que nos dejó conformes”. Luego todo esto se vería en los días posteriores, ya con los números bien establecidos y buscados los primeros puestos.