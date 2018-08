Felipe Bernasconi, de buen nivel para el Sudamericano

El kartódromo de Ciudad Evita fue el escenario donde Felipe debió hacerse presente para cumplir con este nuevo compromiso de RMC Buenos Aires. En las pruebas, se mostró conforme con el rendimiento de su unidad, y en la clasificación del día sábado, logró el cuarto mejor registro, para partir desde una óptima posición en cada una de las mangas.

Sin embargo, el objetivo de pelear por la punta de la carrera en cada una de las baterías del sábado, cambió cuando las lluvias se hicieron presentes sobre el trazado bonaerense y la difícil tarea de transitar sin despistes durante esas etapas, fue la premisa más relevante y casi imposible de cumplir. Luego de ascender a la disputa por los sitios de privilegio, la falta de adherencia en algunos sectores complicó a Bernasconi, quien finalizó algo relegado con respecto a su condición de partida en ambos parciales.

“El fin de semana lo arrancamos bien. Tuvimos una buena clasificación, quedamos cuarto. Después, con la lluvia se complicó mucho la pista. En la primera manga venía tercero y me fui afuera. Terminé octavo. En la segunda también había podido avanzar y estaba tercero, pero hice un trompo en la misma curva. Después pasé algunos autos. Terminé décimo. Está difícil pelear adelante”, afirmó al área de prensa de la categoría tras completar la difícil tarea del sábado.

n Ahora el Sudamericano

La jornada del domingo amaneció sin lluvias, y en estas condiciones, Felipe buscó los mejores resultados en la última de las mangas. En esta carrera, una complicación con la puesta a punto de su unidad, y una merma en su impulsor, lo privó de cumplir lo que se había propuesto.

Efectuados los cambios necesarios sobre su unidad, se dispuso a desarrollar una buena tarea en la final. Los resultados de las mangas, lo ubicaban partiendo bastante relegado de sus posiciones habituales, pero a pesar de esta condición, supo crecer al frente, y paulatinamente, fue capturando el protagonismo que acostumbra. Sobre el cierre de la etapa, había llegado a meterse en el sexteto de punta, pero la bandera de cuadros decretó el fin de la carrera, cuando todavía tenía resto para seguir avanzando.

“En la tercera manga con piso seco no nos acompañaron el motor y el chasis. Para la final cambiamos unas mazas para soltar un poquito porque iba muy agarrado y pudimos mejorar. Igual nos faltaba mucho motor y eso no nos dejó pelear. Tratamos de ir para adelante. Remonté varios puestos y terminé sexto. Estamos conformes porque con lo que teníamos, estuvimos muy bien”, aseguró al término de la final.

Luego continuó: “Quiero felicitar a Andrés (Brion) por su triunfo, y agradecer a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a toda mi familia, al equipo Darder Racing, a todo mi colegio y a todos mis auspiciantes: Zurich Seguros (Adrián Anselmi), Sipem (Armando Pinto), Repas S.A. (Pablo Schulzen), Infotrak (Hernán Guerrero), a Los Pinos Lubricantes, y a toda la gente de Trenque Lauquen que me sigue y apoya siempre”.

Con estos resultados, Felipe Bernasconi se ubica tercero en la tabla de la Mini Max, con 368 puntos. El próximo fin de semana, estará representando nuevamente a nuestro país, en el Sudamericano CODASUR, en el kartódromo de Velopark, en Brasil. Luego, volverá a responder a sus compromisos en las demás convocatorias dentro del karting nacional, en donde siempre es protagonista de las definiciones.