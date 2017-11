Felicitas cerró un año cargado de victorias

Felicitas Rapisarda es una de las jóvenes deportistas que ha tenido la ciudad en un alto nivel a lo largo de esta temporada. Días atrás La Opinión dialogó con la pequeña gimnasta y su Profesora, Evelina Grau, sobre el buen presente que le ha dado varios títulos en un deporte individual tan exigente como lo es la gimnasia artística. Felicitas tiene solo 14 años pero este es ya su séptimo año practicando la disciplina. Por suerte su timidez a la hora de hacer la nota no es la misma al momento de competir. Es ahí donde se ve a una joven gimnasta que sabe muy bien lo que está haciendo. Este año le tocó avanzar de nivel. Durante todo el 2017 competir en C2 y dijo “me resultó muy difícil”, situación que no se vio reflejado en sus logros. A saber, en esta temporada, y habiendo avanzado de nivel, comptió en dos Torneo Federativos donde obtuvo un quinto y tercer puesto, “dentro del Ranking Provincial se ubico quinta representando a la Federación Bonaerense y eso la clasificó al Nacional, donde fue Campeona Nacional en all around, Subcampeona Nacional por equipos, obtuvo el tercer puesto en suelo y vigas; y un segundo lugar en asimétricas” contó su Profesora. También compitió en el nivel Proyección 2, una rama por fuera de la Federación, obteniendo el Titulo de Campeona Provincial en La Plata.

Para Felicitas el certamen Nacional disputado en Bahía Blanca significó el cierre del año, aunque ahora está preparando con ansias la Gala de Fin de Año que el gimnasio Acros prepara para el 2 de diciembre. Dice que su mejor aparato es “las paralelas” y en vigas “es muy difícil. Uno tiene que poder hacer equilibrio sobre esa viga de 10 centímetros y hacer todos los ejercicios”. Luego de haber pasado todo un año en el Nivel C2 ahora tendrá que afrontar un nuevo salto de categoría. A partir del 2018 tendrá que competir en C1, ya que por edad y nivel, Felicitas Rapisarda está capacitada para encarar este nuevo desafío.

n Difícil momento

A pesar de que Trenque Lauquen tiene varias instituciones dedicadas a la enseñanza de la gimnasia artística, a nivel país no se está pasando por un buen momento. Grau hizo hincapié en la falta de apoyo oficial. “Estamos muy por debajo del resto, no hay un apoyo a nivel local, provincial y nacional. Todo lo que se haces es a pulmón. No existe el subsidio para los gimnastas. Ayelen Tarabini fue la única clasificada a los Juegos Olímpicos, pero estamos muy lejos de otros países. Este es un deporte muy exigente donde el deportista necesita de un apoyo nutricional y psicológico, además del entrenamiento. Es por eso que cuando las chicas se van a estudiar dejan de practicarlo de manera competitiva”.