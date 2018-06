FBC Argentino ganó y está a un punto de Monumental

El único adelantado que se jugó el sábado tenía como protagonista al líder. Monumental recibió en su casa a Atlético Trenque Lauquen igualando 1 a 1 y posicionándose el “Canario” con 19 unidades y a la espera de lo que haría su rival directo, el Foot Ball Club Argentino. Así el “Decano” ganó ayer por la tarde.

Resultados

Este domingo se completaron los cuatro partidos restantes. Y en la cancha del “Decano” los locales tenían que hacer bien los deberes y así presionar a Monumental. Éste último le había ganado en la fecha pasada y tenía que volver a sumar de a tres para mantener viva la ilusión. Su rival, Huracán de Pellegrini, venía con el invicto y Argentino se adueñó del encuentro. Lo superó por 4 a 1 en un partido rápido que fue de antesala al partido de primera. Con ese resultado, el “Decano” está con 18 unidades y a también se ilusiona con el título.

Otro partido fue en la cancha de Ferro Carril Oeste. El “Verde”, que jugó de local ante Progreso, fue mucho más al ganarle por 2 a 0. Y así comparte la tercera posición (12 puntos) junto con Barrio Alegre, que visitó a Giat de Beruti y le bastó un solo tanto para cosechar una nueva victoria. Por su parte, en Pellegrini, Atlético de esa ciudad impuso jerarquía y se quedó con el partido por 3 a 2 ante Las Guasquitas.

Próxima fecha

La novena fecha tendrá expectantes a los hinchas de Monumental y Argentino. El “Canario” visita a Huracán en el Complejo Polideportivo, mientras que el “Decano” hará lo mismo frente a Ferro Carril Oeste. El resto de los partidos serán: Atlético Trenque Lauquen vs. Giat, Las Guasquitas vs. Progreso y Barrio Alegre vs. Atlético Pellegrini para cerrar el Torneo Apertura.