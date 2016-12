Farmacias cancelan la atención por PAMI

Desde ayer farmacias de todo el país no atienden por PAMI, una medida que, según se destacó, se decidió por una falta de pago de parte del gobierno, y que se hace sentir en el plano trenquelauquense.

Según explicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Trenque Lauquen, Ana Mulán, “este martes hubo una reunión entre el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, y las cuatro entidades que representan a los colegios farmacéuticos y las farmacias del país: la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, por el notorio atraso de los pagos que se ha registrado, acumulándose una deuda de 2 mil millones de pesos, y por un nuevo convenio con mejores condiciones para a partir del 31 de diciembre, como pagos en tiempos menores, entre otros puntos, pero no se llegó a cerrar un acuerdo y no hay noticias del pago de la deuda, que abarca desde septiembre a la fecha”.

A partir de esto se definió la medida, que alcanza a todo el país y tiene su génesis en una serie de incumplimientos de parte de la obra social de los jubilados, de acuerdo a lo que manifiestan farmacéuticos de nuestro medio y de otras localidades.

n Cruces

En este marco, de acuerdo a un informe de Clarín, el director general del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal, Claudio Ucchino, destacó que desde agosto no reciben el pago correspondiente de PAMI. “El último pago completo que ha tenido el PAMI con nosotros fue en agosto, superó los 120 días y los 3.000 millones de pesos, cosa que es récord. Se ha cortado la cadena de pago, las droguerías no venden medicamentos porque no los podemos pagar”, explicó.

También el dirigente cuestionó la gestión actual del PAMI ya que en el año, según afirma, “lo único que hubo fueron promesas: promesas de pago, de saldar las deudas y de hacer un nuevo convenio, porque el que está vigente termina el 31 de diciembre”.

Por su parte, el titular del PAMI aseguró que el paro “no tiene sentido” y “sólo perjudica a los jubilados”. Además, en declaraciones a radio La Red, el funcionario indicó que la entidad paga “en tiempo y forma” a los laboratorios, y que son éstos quienes después deben arreglar con las farmacias. “El contrato lo tenemos con los laboratorios, no con las farmacias”, explicó.

n

En tanto, la titular del Colegio de Farmacéuticos local perfiló la situación de los propios farmacéuticos y destacó que el panorama “es insostenible económicamente hablando”. “Las farmacias veníamos sosteniendo la prestación de PAMI con nuestros bolsillos y algunas droguerías estaban cortando el crédito”, apuntó, agregando que todas las farmacias privadas de Trenque Lauquen cortaron el servicio por PAMI, al igual que la sindical de SMATA, mientras que desde la Farmacia Sindical del Centro de Empleados de Comercio señalaron que sólo atendían a quienes son clientes.

En este marco, Mulán también comentó que “hay farmacias que dependen de PAMI para el 80 por ciento de su facturación y si falla la cadena de pago es difícil para ellas sostener el negocio, aunque hay otras que no dependen tanto de PAMI, eso varía de acuerdo a diversos factores, que pueden ir desde la ubicación del local hasta el tipo de clientela”. “Como profesionales tenemos la desventaja de que ponemos nuestro trabajo y hacemos también una inversión importante. Los gastos son grandes para tener stock y esto es muy difícil de sostener porque los proveedores nos cortan el crédito y no se puede atender ni a los jubilados de PAMI ni a otros afiliados. Por ahora no está pasando eso acá, pero habrá que ver a futuro. Aunque a nivel país ya hay farmacias muy complicadas con el tema créditos, porque hay muchos gastos entre empleados, cargas sociales y, sumado a eso, los proveedores, entre otros”, destacó.

Por último, la entrevistada afirmó que “por ahora la gente entiende la situación porque sabe que no depende de las farmacias”.