Farmacéuticos marcharán a Gobernación en rechazo a instalación de Farmacity

Según informaron las autoridades del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, la movilización partirá desde la sede de la institución y se dirigirá a la Gobernación, a donde buscarán entregarle un petitorio a María Eugenia Vidal.

“Pedimos a la Gobernadora Vidal que detenga este avasallamiento a nuestra provincia, debe hacerlo. Debe exigir que se respete la autonomía provincial. También está en sus manos definir, como lo hicieron todos los gobernadores que la precedieron, si el servicio farmacéutico estará regido por las normativas de salud o por el libre mercado”, señaló Isabel Reinoso, presidente de la Confederación farmacéutica Argentina y de la provincia.

Semanas atrás, la Procuración General de la Nación dio un paso a favor de la instalación de la cadena de farmacias, al dictaminar, en un fallo no vinculante, que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia de Buenos Aires desde hace más de tres décadas es inconstitucional, por lo que si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido habilitará el desembarco de la cadena Farmacity en territorio bonaerense.

La ley vigente establece que las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud, y determina que no puede haber una a menos de 300 metros de otra. Además, permite como titulares a empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro (mutuales) pero no a sociedades anónimas, como es Farmacity. (DIB)