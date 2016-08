Faltan fondos para financiar obras de accesibilidad en los edificios escolares

Desde Infraestructura Regional del Consejo Escolar de Trenque Lauquen indicaron que actualmente no hay una partida de dinero destinada a la concreción de obras de mejoramiento de la accesibilidad para los establecimientos educativos locales. Además hicieron un repaso de las principales necesidades que hay actualmente en materia de infraestructura a nivel distrital.

En los últimos días la Escuela Media Nº 3 se vio obligada a mudar de piso uno de sus cursos debido a la imposibilidad de acceder a su aula de uno de sus alumnos, que a raíz de una lesión en su pierna se vio imposibilitado de moverse por sus propios medios, destacándose que dicha aula está ubicada en el tercer piso del edificio de los colegios secundarios, y que la falta de funcionamiento del ascensor de la institución terminó derivando en la decisión de trasladar el curso en cuestión a la planta baja. Y la misma situación se registró en el turno noche con una alumna embarazada, generándose la necesidad de indagar acerca de las carencias con las que cuentan los establecimientos educativos locales en materia de accesibilidad.

Así, desde el área de Infraestructura Regional del Consejo Escolar trenquelauquense indicaron que actualmente no hay una partida de dinero destinada a la concreción de obras de mejoramiento de la accesibilidad a los establecimientos educativos y destacaron que el financiamiento de las mismas depende de la Dirección de Infraestructura Provincial. Y por otra parte enumeraron las principales necesidades de infraestructura del distrito.

n Dificultades

Desde la mencionada área señalaron que el financiamiento para obras vinculadas entre otras cuestiones a la accesibilidad en los establecimientos educativos proviene de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DIP) y aseguraron “dependen mucho de los planes que existan para tal fin. Y en este momento a Trenque Lauquen no ha llegado ninguno por parte de Provincia”.

También se agregó que además del caso particular de los colegios secundarios existen otros establecimientos educativos que estarían necesitando algún tipo de obra para facilitar la accesibilidad. “En este momento tenemos algunas escuelas que necesitan algunas obras de este tipo. Por ejemplo, la Escuela Nº 1 necesita una rampa de acceso, algo que los directivos ya han hecho saber al Consejo escolar”, se señaló, agregándose que “es algo que resulta difícil concretar porque además hay una ordenanza que prohíbe invadir la línea municipal”.

De la misma manera se indicó que “la Escuela Especial Nº 502 tiene el mismo problema, pero ellos cuentan con una rampa móvil, que si bien sirve para facilitar la accesibilidad es bastante complicado utilizar porque hay que moverla permanentemente”.

n Gestiones

Con respecto a cómo se gestiona este tipo de obras, desde Infraestructura señalaron que “si se trata de obras pequeñas la mayoría de las veces las hace el Consejo Escolar a través del Fondo Compensador, aunque en casos como el de los colegios secundarios el organismo trata de arbitrar esos pedidos pero se hace difícil porque los recursos con los que cuenta no son suficientes y por lo general se trata de obras costosas, por mínimas que sean”.

Asimismo adelantaron que próximamente Provincia lanzará un plan de obras de infraestructura escolar. Y en relación a las necesidades de cada distrito se indicó que las mismas “se plantean en las reuniones de UEGD, donde participan todos los actores del ámbito escolar, y a partir de allí se analiza cada uno de los pedidos.

Además manifestaron que más allá de los pedidos particulares de cada escuela, lo que se intenta hacer es resolver las cuestiones más urgentes, porque concretar trabajos de infraestructura “hoy por hoy es muy caro y las partidas de dinero con las que cuenta el Consejo Escolar no son suficientes”.

n Prioridades

Además desde el área consultada aseguraron que generalmente las prioridades de los establecimientos educativos del distrito se encuentran vinculadas a la reparación de fallas eléctricas, sanitarios y filtraciones en los techos.

Y al respecto indicaron también que tras un relevamiento realizado en el distrito “se detectaron problemas en los techos de las escuelas Media Nº 2 y 3 (que funcionan en el edifico de los colegios secundarios), la Escuela Nº 908, la Escuela Nº 2 y la Escuela Nº 5”. Y señalaron que otras necesidades en materia de infraestructura son la construcción de la Escuela Nº 503 y la SBT (ex Santa Rosa de Lima) de la localidad de 30 de Agosto, agregando que estos “son algunos de los planteos en materia de infraestructura que se canalizan en las reuniones de UEGD”.

n Metodología

Por otra parte explicaron cuál es la metodología mediante la cual se establecen las necesidades de cada una de las escuelas. “La directora del establecimiento eleva una nota la inspectora de su rama, que a su vez es entregada al inspector de infraestructura, quien analiza la situación, y posteriormente se eleva al Consejo Escolar, que en el caso de trabajos pequeños se costean con el Fondo Compensador, y de no ser así se pueden gestionar a través del organismo”, detallaron.

Por último, desde el área de Infraestructura manifestaron que “en el caso particular de la Escuela Media Nº 3 actualmente no hay una partida asignada para la reparación del ascensor, algo que en principio resolvería el problema de accesibilidad a los pisos superiores que existe hoy”.

n Fondo compensador

Por su parte, el tesorero del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker, explicó que ese organismo no cuenta con fondos específicos para afrontar problemas de estas características, aunque agregó que cuando se registra algún problema de este tipo “se tratan de afrontar a través del Fondo Compensador, aunque son fondos escasos, sobre todo teniendo en cuenta el elevado costo de este tipo de obras”.

Y sobre el caso particular del edificio de los colegios secundarios, Rodecker explicó que “tiempo atrás se había puesto en funcionamiento el montacargas del lugar para que sea utilizado como ascensor, pero con el paso del tiempo se rompió y repararlo cuesta bastante dinero, y el Consejo Escolar no cuenta con los fondos necesarios para hacerse cargo”.