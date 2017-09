Falló un interruptor y parte de la ciudad se quedó a oscuras

Por una falla en un interruptor de 33 kilovatios la zona que va desde la calle Mariano Moreno hacia el norte de la ciudad se vio afectada ayer por un corte total de electricidad que se extendió por alrededor de una hora tras lo cual el servicio logró ser restablecido. Así lo informó el gerente técnico de la Cooperativa de Electricidad, Gabriel Morone quien sostuvo que se trató de un hecho imprevisto que provocó sorpresa y preocupación por la posibilidad de que se repita.

Y agregó que ahora se aguarda el diagnóstico definitivo de la empresa proveedora para conocer la causa de la falla. De todas maneras Morone sostuvo que no se trata de una situación de urgencia ya que el servicio fue restablecido y además la CETL cuenta con la capacidad de abastecer a dicha zona de la ciudad.

n Comunicado

A través de un comunicado de prensa la Cooperativa de Electricidad informó que ayer a partir de las 8.30 y por espacio de 40 minutos aproximadamente “se produjo un corte en el suministro eléctrico que afectó al sector noroeste y otras áreas urbanas de la ciudad de Trenque Lauquen y parte de la zona rural. El corte se produjo a raíz de una falla en un interruptor de la Estación Transformadora Norte y afectó el sistema de 33 kV dejando sin servicio a los asociados de las áreas abastecidas por la ET Norte, procediéndose a normalizar el servicio a través de los alimentadores de 13,2 kV desde la ET Transba”.

Al respecto Morone explicó que “la falla en el interruptor nos preocupó sobre todo porque se podría llegar a repetir. Es un equipo que está en funcionamiento hace tiempo y la verdad no se esperaba una falla en el mismo”.

Y agregó que “sinceramente nos desconcertó. Nosotros esperábamos que el problema hubiese sido causado por una rata o comadreja que suelen romper los cables pero no en una falla en el equipo en si”

Por otra parte indicó que “ahora estamos aguardando el diagnóstico final de la empresa proveedora del equipo para ver a que se debió la falla. Pero el problema fue resuelto, se logró reconfigurar el equipo y finalmente se restableció el servicio”.