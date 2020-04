Facundo Regalia, de piloto a conocido empresario

Fue uno de los jóvenes con mayor proyección pero la falta de un sustentable proyecto económico no le permitió arribar a la Fórmula 1, su gran objetivo. Facundo Regalia, el salliquelense que ahora se ha reinventado y fundó una empresa de coaching para pilotos. El presente de este joven piloto fue retratado por la página Automundo. Ya han quedado lejos esos años en que Regalia pasaba por Trenque Lauquen con el objetivo de promocionar su actividad y su ascenso a las máximas categorías. Pero Regalia no bajó los brazos y buscó una alternativa.

Hace unos años “Facu” Regalia había surgido como el piloto argentino con más chances de llegar a la Fórmula 1. Tras cosechar experiencia entre 2008 y 2012 en categorías como la Fórmula BMW Europea, la Fórmula 3 Italiana y la Fórmula 3 Euroseries, este joven salliquelense, afincando en España desde su infancia tuvo su momento de gloria en 2013 en la GP3 Series. Allí luchó hasta el final por el título, que finalmente quedó en manos del ruso Daniil Kvyat (actual piloto de Toro Rosso en la F.1). Esa actuación igual le valió el padrinazgo del equipo Force India -hoy Racing Point– para competir en la GP2 Series en 2014. Lamentablemente, la falta de apoyo económico lo hizo darse cuenta que ser argentino y aspirar a llegar a la máxima son dos cosas que parecen no ir de la mano.

n Varios cambios

En 2015 casi no corrió y eso lo motivó a probar suerte en el automovilismo argentino. En 2016 desembarcó en el Top Race, pero tampoco le fue bien y dejó el torneo a mitad de temporada. En los años siguientes quiso volver a las pistas, pero no pudo y siempre por el mismo motivo: se le hizo difícil encontrar presupuesto. Así, de buenas a primeras, Facu Regalia se convirtió en un ex piloto, pero jamás abandonó las pistas.

Después de fracasar su intento por participar en la Fórmula 2 en 2018 con el MP Motorsport decidió crear Road to Success, un programa de coaching para equipos y pilotos. “Tuvimos una buena recepción desde el principio. Sumó mucho que ya se me conociera en el ambiente y que gustara la filosofía de trabajo que quería implantar”, contó Regalia.

Trabaja con varios equipos. El último en sumarse fue el Juncos Racing. Si bien ya en 2017 había trabajado con algunos pilotos de karting, Fórmula 3 y Fórmula 4, los primero clientes relevantes de Road to Success fueron los equipos Van Amersfoort Racing y Drivex y Gabriel Gandulia, quien actualmente está corriendo en el TC2000 y en aquella época estaba participando en la Fórmula Renault Eurocup. “Con el paso del tiempo se agregaron más equipos y pilotos y tuvimos que sumar más coaches para colaborar y ayudarme. Este es el tercer año de Road to Success y avanzamos mucho, tanto en cuanto a clientes como a la forma de trabajar”, agrega entusiasmado Regalia.

n Nuevo proyecto

Road to Success trabaja en la parte mental y física de los pilotos y para eso cuenta con un plantel de especialistas. El coaching está a cargo del creador de RtS y otros pilotos como los españoles Dani Juncadella, Máximo Cortés, Albert Costa, Aleix Alcaraz y Borja García y el brasileño Victor Franzoni. También tienen un área de managment, que dirigen el propio Facu y Juncadella y que se encarga de manejar la carrera deportiva de los corredores.

“Nos dedicamos a cubrir las necesidades que tienen los pilotos. Se hace un análisis detallado de su rendimiento y, si es necesario, le damos indicaciones durante la actividad para mejorar las trayectorias, los puntos de frenada o las velocidades de ingreso a las curvas. En carrera los ayudamos a encontrar las debilidades de sus rivales para que los puedan pasar. También somos el nexo con los ingenieros del equipo cuando se trabaja en la puesta a punto del auto. El objetivo de nuestro trabajo es que el piloto se sienta respaldado y pueda progresar fácilmente en su campaña deportiva”, explica Regalia.

En la actualidad Road to Success le brinda sus servicios a Van Amersfoort Racing, que alguna vez tuvo en sus filas al holandés Max Verstappen y al monegasco Charles Leclerc; Drivex y el Juncos Racing, que sumó este año. A nivel pilotos se destacan la alemana Sophia Flörsch, que saltó a la fama en 2018 tras protagonizar un tremendo accidente en el GP de Macao; los venezolanos Sebastián Fernández y Alessandro Famularo, el ruso Artem Petrov el francés Pierre Lui Chovet y el kartista Olexander Bondarev. Además, logró alianzas estratégicas con la marca de cascos Bell, 226ERS sports nutrition, Under Armour y Augury Simulations, una de las compañías de simuladores más importantes de Europa.

n Volver al país

El coronavirus, obviamente, obligó a cambiar el sistema de trabajo de RtS, que adaptó sus métodos a un modo online para ayudar a sus pilotos en estos tiempos sin actividad. “Hacemos un trabajo muy similar a cuando estamos en la pista, pero mediante la utilización de aplicaciones y el uso del simulador que tiene cada uno”, indica. Regalia está tan entusiasmado con el éxito de su proyecto que está interesado en que llegue a la Argentina. “Es una posibilidad y, realmente, es mi intención. Estoy trabajando para encontrar a la persona indicada que pueda aplicar allí la filosofía de Road to Success. De hecho, estoy hablando con un piloto con el que tengo mucha amistad, pero él está muy ocupado… La idea también es que nosotros ayudemos a los pilotos argentinos que quieren competir en Europa, tanto a nivel de contactos, como en preparación física y mental”, apunta. Aunque Facu no oculta su deseo de volver a competir (“es algo que deseo a morir”, dice), sabe que Road to Success tiene un futuro promisorio. “Queremos seguir innovando y creciendo para lograr el mejor respaldo para pilotos y equipo. Queremos que esto les sirva para marcar una diferencia en el automovilismo”. Y por lo que parece, está en el camino correcto.