Fabris: “Las fotos son del sector no habilitado de Cuero de Zorro”

Tras una visita al predio, los ediles de Unidad Ciudadana publicaron ayer una nota titulada “Una imagen vale más que mil palabras”, a la que tuvo acceso este medio, en la que critican duramente a la gestión de Miguel Fernández. En la misma señalan que “en el parte de prensa municipal del 15 de enero de 2018 se volvió a mentir” y explicaron que “tratan a los visitantes del balneario -locales y vecinos que llegan desde otros distritos- como turistas de segunda teniendo la posibilidad de generar un espacio turístico importante en el distrito como tienen distritos vecinos”.

Consultada por La Opinión, Fabris explicó que las fotos que acompañan la crítica de UC “fueron sacadas el día de la maratón de Aguas Abiertas que se concretó el fin de semana pasado, donde había 300 personas en la laguna y son del sector que no está habilitado para camping y desarrollo de actividades recreativas y deportivas, las fotos corresponden a la zona habilitada para pesca de costa”.

Al respecto comentó que “para cuidar a los bañistas y a quienes realizan actividades deportivas decidimos dividir las actividades en dos zonas, incluso esto está señalizado mediante cartelería”.

Dijo también que los baños que aparecen en las fotografías “no están habilitados, y no se pueden arreglar porque no hay capacidad de napa ni de drenaje, porque bajó el agua de superficie pero no la napa con lo cual no serviría hacer un trabajo de reparación de estos baños”.

Fabris invitó a los concejales y a la comunidad en general a acercarse al lugar para poder apreciar que “la laguna está dividida en dos: una para camping y balneario y otra para pesca de costa”.

Si bien reconoció que la laguna “no está en las condiciones ideales, decidimos no hacer obras porque el agua terminó de bajar a principios de diciembre y no se pueden encarar trabajos de infraestructura en el lugar, los proyectos están en carpeta pero tenemos que ser responsables y hacerlos en el momento en que corresponda y con la seguridad de que todo lo que hagamos sea algo que perdure en el tiempo”.

Recalcó también que en la zona habilitada para camping y balneario “hay 8 baños químicos, vestuario, iluminación, tomas eléctricas y los fines de semana y feriados hay guardavidas, que están capacitados para hacer salvatajes y atención de enfermería, hemos trabajado mucho para acondicionar este lugar donde la gente puede pasar el día, hacer un asado y disfrutar del balneario, también hay una proveeduría en el lugar”.

También respondió a Unidad Ciudadana que criticó a la gestión por tratar a los visitantes como “turistas de segunda” y dijo: “A la laguna va gente de distinto poder adquisitivo, la mayor concentración de gente está dada los fines de semana y feriados que es el momento en el que más servicios e infraestructura tenemos concentrados”.

Finalmente señaló: “Estoy tranquila, hemos trabajado mucho y la zona que está habilitada para camping y balneario está en condiciones, el predio está lindo, las fotos no corresponden al espacio por donde transita la gente”, al tiempo que recalcó que “hemos hecho lo que se ha podido cuidando el recurso y aplicando los fondos de la manera más inteligente posible”.

En parte de la nota publicada por Unidad Ciudadana, el bloque señala: “Después de visitar el lugar vimos que se ha trabajado lentamente sin tener en cuenta el inicio de la temporada. El canal que funciona como depósito de lanchas no tiene defensa para proteger a los niños que juegan en los juegos infantiles. Las familias que van a pasar una noche no tienen baños adecuados ni duchas, solo han puesto baños químicos que observamos sin la limpieza suficiente. Asimismo verificamos que frente a cualquier accidente no existe personal de enfermería. No se ha acondicionado un lugar adecuado que cumpla la normativa para el expendio de alimentos. La gestión Fernández debería haber puesto esmero y actuar con rapidez para que las familias puedan usar las instalaciones como un espacio recreativo, hecho que nos manifestaron también vecinos que se encontraban en el lugar.

Y como “una imagen vale más que mil palabras” les acercamos a la comunidad imágenes del lugar”.