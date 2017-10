Explicaciones luego de la denuncia por espionaje

A través de un comunicado, la Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen informó que el pasado sábado durante la marcha en reclamo de verdad y justicia por el caso Santiago Maldonado que se concretó en nuestra ciudad la Policía Bonaerense, sin identificación, se infiltró en la manifestación y tomó fotografías de los participantes.

Además señalaron que, advertida su presencia, los efectivos policiales se resguardaron en el palacio municipal. Y por dicha situación la Comisión realizó una denuncia penal ante la UFI N° 6, a cargo del Dr. Fabio Arcomano.

Por su parte, el intendente Miguel Fernández y el titular de la Comisaría 1° de Trenque Lauquen, comisario Marco Arregui, opinaron sobre el tema.

N La denuncia

A través de un comunicado, la Comisión por los DDHH informó que “los participantes de la marcha que en Trenque Lauquen reclamó verdad y justicia para Santiago Andrés Maldonado y su familia” fueron “fotografiados por un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de civil (sin uniforme identificatorio), que se infiltró en la manifestación”. “Este individuo se presentó en la Plaza San Martín y acompañó la marcha durante todo el trayecto, desde la Plaza hasta la Estación, y de vuelta a la Plaza. Lo más llamativo es que al terminar la movilización el policía se metió en el Palacio Municipal, del cual volvió a salir minutos después mate en mano, con una actitud sarcástica, que incluía la mención a que estaba haciendo un trabajo de prevención que le habían encomendado”, señalaron.

Y agregaron que “los vecinos que se sumaron al nuevo reclamo por Santiago no entraron en la provocación que significaba la actitud del sujeto, que sin portar uniforme adujo reiteradamente estar realizando su trabajo”. “Por eso la pregunta va dirigida, más que a este efectivo a sus superiores: ¿Qué necesitan saber de los vecinos que desde el año 2000 marchamos en Trenque Lauquen del modo más pacífico imaginable? ¿Realmente entienden que lo que hacen tiene alguna relación con la inteligencia? ¿O el verdadero propósito es amedrentar a los jóvenes que se animan a manifestar, en este caso pidiendo Justicia para Santiago, muerto a raíz de un operativo ilegal de la Gendarmería nacional?”, enfatizaron.

Asimismo desde la DDHH explicaron: “Como no nos queremos quedar con estas dudas repiqueteando, y entendemos que en democracia las autoridades policiales deben dar cuenta de los agentes que infiltran en movilizaciones para hacer quién sabe qué, en el día de la fecha radicamos la denuncia penal ante la UFI N° 4, que el lunes (ayer) girará las actuaciones al Doctor Fabio Arcomano, a cargo de la UFI N° 6 (el número de causa correspondiente es PP-17-00-006305-17/00). Esperamos que el Poder Judicial nos ayude a responder alguno de los interrogantes arriba planteados”.

n “Nada que ver”

Consultado por los medios acerca de esta situación, el intendente Miguel Fernández explicó que durante las elecciones “el Palacio Municipal queda a cargo de la Policía Bonaerense, a la que se le entregan las llaves a las 7 del sábado y las retorna el domingo una vez finalizado el conteo de los sufragios”. Y en este sentido sostuvo que “el Municipio no tiene nada que ver con el efectivo de civil que ingresó y salió del Municipio con la autorización de los efectivos que custodian el edificio”, agregando que “no deberían existir tareas de inteligencia en ningún lugar”.

N “Una mala interpretación”

Por su parte, el titular de la Comisaría 1° de Trenque Lauquen, comisario Marco Arregui, negó rotundamente que se haya producido un episodio de espionaje durante la marcha del pasado sábado. “Creo que se confundió una situación y que todo esto se trató de una mala interpretación”, sostuvo.

Además Arregui explicó: “Desde las PASO, y por una nueva reglamentación, las urnas de la mesa de extranjeros no pueden ser custodiadas por el Ejercito, por lo cual esa tarea recae en la Policía. Esas urnas se encontraban en el palacio municipal, que desde el sábado a las 7 de la mañana estaba bajo custodia policial, en este caso por efectivos de la Comisaría local”.

Por tal motivo el comisario manifestó que “hubo dos o tres efectivos de policía resguardando el edifico, pero de ninguna manera se hizo espionaje”. “Es una acusación que no tiene sentido porque en una ciudad como la nuestra todos nos conocemos por eso creo que no tiene sentido mandar a espiar una marcha”, afirmó.

Por otra parte recordó que “se han hecho muchísimas marchas y nunca hubo inconvenientes”. “Quiero descartar que se haya hecho espionaje”, dijo.

De todas maneras Arregui consideró que “es un momento sensible y la manifestación se realizó a un día de la elección”, por lo que cree que “hubo un condimento político que quizás se le agregó al tema”. “Y siempre que hay una marcha se envía un móvil policial por prevención, aunque afortunadamente a nivel local nunca hubo inconvenientes en manifestaciones como puede suceder en otros lugares”, cerró.