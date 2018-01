Explicaciones desde el área de Defensa del Consumidor

Luego de que entre los temas barajados en la reunión que tuvo días a tras el intendente Miguel Fernández con los concejales del bloque de Unidad Ciudadana se hiciera referencia a una “iniciativa presentada en la sesión pasada del HCD de las acciones que (aparentemente) incumple la Dirección de Defensa del Consumidor, en virtud que hay un trato abusivo por parte de grandes empresas para con ciudadanos de Trenque Lauquen, embargo de haberes y que se sienten indefensos ante tal situación”, desde la mencionada Oficina su titular, Nicolás Roura Darricau, aclaró distintas cuestiones.

Primeramente el abogado indicó que “hay muchos juicios ejecutivos iniciados entre empresas y clientes que adquieren un bien. Y normalmente cuando el comprador deja de pagar hay un documento que respalda a la empresa para que pueda iniciar una demanda, apuntando a un embargo de haberes si es que no se abona la deuda, pero una vez iniciada una demanda judicial Defensa del Consumidor no pude intervenir en dicha instancia”.

De esta forma Roura Darricau explicó que Defensa del Consumidor sólo puede afrontar procedimientos administrativos, no judiciales, siendo este último terreno propicio para el trabajo de los abogados.

n A quién corresponde

Así el funcionario quiso destacar que su oficina no puede intervenir en los mencionados casos una vez que se judicializan, y recordó que en 2015 un juez admitió su participación y en cámara se le denegó a la Oficina la representación judicial. “Sí se pueden iniciar etapas administrativas en el caso de incumplimiento de la empresa, pero en juicios y embargos no se puede”, apuntó.

Además Roura manifestó que “llama la atención que los ediles que abordaron el tema no se hayan acercado antes a Defensa del Consumidor a inmiscuirse en la temática, algo que sí han hecho concejales de otros partidos en otros casos, para averiguar por dudas que tenían o tener información para presentar ordenanzas”.

N Accionar

Con todo esto, el abogado consultado contó que son muchas las consultas que se atienden por los mencionados casos de empresas y clientes que adquieren un bien, y en buena parte de los mismos esto se da por compradores que están debiendo, reconociéndose enseguida las deudas por el consumidor.

En estos casos desde Defensa del Consumidor intentan comunicarse con los estudios jurídicos asignados por las empresas para buscar lograr un acuerdo extrajudicial. Y en caso contrario les aconsejan dirigirse al Colegio de Abogados porque la Oficina, como ya se dijo, no puede intervenir en una instancia judicial. De todas formas, se destaca que con este accionar se ha llegado muchas veces a acuerdos antes de que se inicie un juicio.

N Otros casos

Por otro lado, el entrevistado indicó que otra confusión común se da en los vecinos que quieren manifestar quejas acerca de la atención de profesionales, las cuales tampoco se deben denunciar en Defensa del Consumidor. “Mucha gente se queja del trato de algunos estudios jurídicos o abogados, por ejemplo, pero eso tampoco se puede denunciar en Defensa del Consumidor por el Art. 2 de la regulación del ejercicio de servicios profesionales que requieren titulo universitario y matrícula para ejercer. Esto se debe hacer mediante los colegios. Es una normativa de ética, y también remite a otros profesionales, destacándose que ha habido casos también con médicos, por ejemplo. Pero no se puede hacer la denuncia por estas cuestiones en Defensa del Consumidor”, explicó.