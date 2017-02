“Experiencias así siempre me renuevan las ganas de seguir estudiando y hacer música”

El pasado domingo por la noche, el artista trenquelauquense Mauro Caracotche fue parte del cierre del tradicional festival de Cosquín cuando acompañó, en batería y percusión, a la cantante argentina Ángela Irene quien recibió el Premio a la Trayectoria al cumplirse 40 años desde la primera vez que subió al escenario mayor Atahualpa Yupanqui.

En diálogo con La Opinión, el músico contó cómo está viviendo estos días de enorme felicidad por la experiencia vivida en la plaza Próspero Molina de la citada ciudad cordobesa y cómo fue convocado para acompañar a la reconocida artista. “A mi me convoca Manu Navarro, el guitarrista, porque tocamos juntos en un grupo que se llama Santaires, y nos hicimos amigos. En el trío tocaba otro colega querido que ahora está trabajando mucho con el grupo Los Totora y, cuando supieron que él no iba a poder estar, decidieron llamarme a mí. De hecho este viernes vamos a estar tocando juntos nuevamente en un Festival en General Pico”, dijo.

Mauro Caracotche es hijo de otro reconocido músico local que desde hace años se destaca en los escenarios de la ciudad y la región, Juan Caracotche. Quizás sea esa una de las razones por las cuales, desde chico, comenzó a estudiar música y formarse profesionalmente como músico y docente.

El artista no ocultó su alegría por esta vivencia en tierra cordobesa. “Tocar en Cosquín con esta artista y con estos amigos tremendos fue una alegría que nunca experimenté, no sólo por lo que significa energéticamente estar en ese escenario tan cargado, sino por todo el cariño que uno cosecha y la mochila llena de anécdotas que quedan cuando se abandona ese lugar. ¡Hay que pensar que Ángela Irene tocó con Ariel Ramírez, Eduardo Lagos, Raúl Carnota, Luis Salinas y Domingo Cura! Si me pongo a pensar un poco lo primero que digo es ‘que hago acá, no lo puedo creer’”.

El músico contó además que “el homenaje iba a estar plagado de invitados, entre ellos Pedro Aznar, que después no pudo estar, ya era demasiado (ríe). Y, bueno, mas allá de ese aspecto, de pensar en ‘la chapa’ de con quién uno tocó o no, lo que se aprende realmente es, de a poco, como manejarte en un medio así, a ser buen compañero y estar siempre al servicio de la música y no de uno mismo. Experiencias así siempre me renuevan las ganas de seguir estudiando y hacer música”.

Por último, el entrevistado comentó: “De este festival me quedé con una frase hermosa del Chango Spasiuk que decía que estos lugares son espacios de construcción y no de entretenimiento, hay que levantarle muros a la ignorancia. Cuando escuché eso pensé sin más: qué bueno estar acá”.