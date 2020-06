Expectativas y cautela en las agencias de turismo de Trenque Lauquen respecto de los meses por venir

Entre las actividades más golpeadas por la aparición del Covid-19 y el aislamiento social decretado para combatirlo se encuentran todas aquellas enmarcadas en el turísmo.

Agencias de viajes, hoteles, empresas de ómnibus, entre muchos otros, se han visto seriamente perjudicados como así también otras actividades.

En este marco sumamente complejo, ya fue oficializado en el país que, a partir del 1° de septiembre, el sector del turismo podrá volver a trabajar casi en su plenitud si las circunstancias en el país (básicamente aquellas relacionadas con la evolución de la pandemia) continúan permitiéndolo.

Es así que, a nivel local, algunas agencias de viaje se encuentran ya reprogramando viajes a partir de esta última fecha. Se trata de aquellos viajes que no pudieron realizarse una vez decretado el aislamiento social y que iban a desarrollarse en los meses de marzo, abril, mayo y junio.

Otros, en cambio, directamente trasladaron toda su reprogramación para el año que viene con el fin de asegurarse que ya no exista el peligro de poder contraer Covid-19.

Así lo informan agentes contactados por La Opinión quienes brindaron un panorama sobre el presente del sector y las expectativas a futuro.

Miguel Piana, conocido agente de viajes local, contó, en primer lugar, de qué manera sobrellevó los últimos tres meses de freno en su actividad. “El turismo, junto con la noche, pertenecen al grupo de actividades a las que les va a costar mucho volver a reactivarse. A pesar de eso soy optimista por el grupo de vendedores que tengo, pero las agencias están en una situación muy compleja. Y todo lo que depende de una agencia de turismo (gente que trabaja operativamente y todos los subcontratados, servicios a bordo, coordinadores, guías locales y destinos turísticos que tienen mucha gente trabajando) está todo muy complicado”, dijo.

Autoturismo

Respecto de cómo se encuentra haciendo frente a este contexto sumamente adverso, Piana contó: “Hay que decir que en los últimos años el turismo fue la actividad que más creció. Entonces, hoy hay que echar mano del patrimonio y hacerse cargo. El 14 de marzo llegó nuestro último viaje. Desde el 15 de marzo al día de hoy llevaría registrados 550 pasajeros que viajaron, todos significaban ingresos pero, finalmente, fueron devoluciones. Es decir, en estos meses llevamos facturación cero y, además, debimos salir a devolver plata”.

No obstante este mal momento, Piana comentó que en ningún momento se dejó estar. Muy por el contrario, contó: “de inmediato me puse a crear un plan para salir de esta situación. Fue así que diseñamos una manera de viajar que pienso que va a ser la primera manera de viajar en este contexto. Se trata de la propuesta de ‘Autoturismo – Viajá seguro’. Básicamente se trata de vincular zonas verdes de la Provincia de Buenos Aires (aquellas en las que no hay casos de Coronavirus) mediante la apertura limitada y segmentada de la actividad turística. La idea es que las personas puedan, con su propio auto, visitar una cabaña y no depender del transporte público ni se arriesgan a estar en una aglomeración de turistas. Como vimos esta idea a través de las conferencias más importantes a nivel mundial me hice esta idea de una travesía de autos en nuestra zona. Nosotros contamos con camionetas que tenemos para realizar turismo alternativo, coordinamos un viaje y la persona tiene todo. De esta manera la persona se mete a esta travesía y, si no tiene auto, se sube a la travesía en las camionetas nuestras. Son grupos reducidos, paran en alojamientos tipo cabañas en los que no hay la aglomeración que puede haber en un hotel y, en lo que respecta al servicio gastronómico, chequeamos que sólo vaya nuestro grupo. De la misma manera, el día que vamos a hacer un paseo a un lugar determinado va a ir el grupo nada más. Todo respetando los protocolos de seguridad de cada uno de los sectores turísticos coordinados previamente y aprobados por las autoridades sanitarias municipales. Creemos que eso va a ser lo que primero va a despegar”, dijo antes de agregar: “trabajamos en reuniones con todo el mundo, preparamos varios destinos y cuando liberen las fronteras provinciales, quizás se pueda empezar a viajar”.

Misma tarifa

Como ya se señaló, la información oficial indica que el turismo comienza a volver el 1° de septiembre. “Nosotros decidimos empezar a trabajar en junio porque trabajamos cuatro horas por la mañana a puertas cerradas porque no quiero llegar al día en que podamos abrir normalmente y estar desorganizados. Los viajes que no se pudieron realizar en marzo, abril, mayo y junio se han pasado para septiembre, octubre noviembre y diciembre”, explicó el entrevistado.

En este sentido, Piana cuenta: “lo que hicimos fue, a través de un esfuerzo enorme, que el pasajero que iba a viajar en marzo y no pudo, ahora va a viajar en diciembre con el mismo valor, no modificamos los precios. El pasajero que confió en nosotros y no retiró su dinero podrá viajar en noviembre o diciembre y no pagan un peso de más”.

Asimismo, Piana piensa que recién “vamos a ver los resultados en el 2022”. “Este año trabajamos hasta el 14 de marzo y ahora volvemos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre con incertidumbres. Este año está totalmente perdido”, afirmó.

Por último, contó: “nuestro primer viaje está programado para el 17 de septiembre. La idea es ver cómo se desarrolla todo los primeros 15 días de ese mes. Ese primer viaje va a ser a San Juan y La Rioja y luego nos vamos al norte. No es al azar, son las zonas en las que no hay coronavirus. Le dimos luz verde a los lugares que no tienen coronavirus”.

“Va a ser muy difícil que

el turismo se reactive con normalidad”

El agente de viajes Claudio Domínguez, de la agencia Amunche Ripe, también brindó su visión sobre el presente del sector. “Por el contacto que he tenido con varios agentes de viajes de Trenque Lauquen cada uno ha optado por desarrollar alguna otra actividad. En el caso mío le alquilé la carnicería a mi suegro y con otro concuñado estamos trabajando en eso, otro está con una fábrica de ladrillos, otro con una casa de ropa de deporte. Es una situación muy dura, hubo que reconvertirse. Algunas actividades han podido resurgir gracias a que en Trenque Lauquen se están manejando bien las cosas y estamos en una fase tranquila, después en el resto de las agencias de país es muy difícil la situación”, dijo antes de comentar que no ve con buenos ojos que en septiembre se vuelva a habilitar el turismo. Y apuntando: “Me parece un poco apresurado tomar esa determinación, principalmente porque si uno utiliza el sentido común con respecto al tema viajes, uno puede ver que si una persona se sube a un avión con un vuelo a Madrid y en ese vuelo uno tiene síntomas de fiebre va a entrar todo el grupo de pasajeros a un sistema de cuarentena, lo mismo va a ocurrir dentro del país. Entonces no va a ser tan fácil en septiembre, no lo veo ni tan cercano ni tan factible. Todo lo contrario, lo veo más complicado”.

“Los pasajeros nuestros están todos reprogramando sus viajes para 2021, no lo hicimos para este año porque no creemos que sea correcto. Porque, hasta que no salga una vacuna, va a ser muy difícil que el turismo se reactive con normalidad”, culminó el entrevistado.