Expectativas y algunas dudas por las reformas anunciadas por Macri

Ante un auditorio multisectorial constituido por empresarios, gobernadores, gremialistas, dirigentes opositores, jueces, académicos y líderes religiosos, el presidente Mauricio Macri lanzó ayer un ambicioso plan de reformas económicas e institucionales que constituyen “acuerdos básicos de gobernabilidad” para lograr, según definió, un “país ordenado”.

En ese marco, el primer mandatario convocó a un amplio acuerdo nacional para crear empleo y reducir la pobreza durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Y La Opinión consultó a distintos dirigentes locales para conocer cuáles son las expectativas luego del anuncio del primer mandatario que incluyen tres grandes ejes (que se irán desplegando con más detalle a lo largo de la semana): responsabilidad fiscal, inflación e impuestos; empleo y reformas en la Justicia y el sistema electoral.

n Modernización

El presidente de la UCR local, Francisco “Pepe” Font, opinó: “Es una modernización del Estado ambiciosa que a la vez va a tener dureza en alguna cantidad de gente importante, que es la que va a tener que acomodarse a una nueva forma de hacer política. El presidente habló de tres ejes con los cuales fundamentalmente buscará eliminar el déficit, uno eso lo sabe perfectamente porque somos producto de haber vivido años desde nuestras respectivas empresas en la inflación y eso nos enseñó que era muy perjudicial, sobre todo para aquél que tiene un salario. Por otro lado, también el presidente habló de reactivar el país con las inversiones, que es donde se debe apuntar, no es tan fácil pero sin duda el país tiene que crecer en base al crédito como crece cualquier empresa”.

Font además comentó: “También se refirió a los gastos del Estado, ahí es donde más se va a sentir esta reforma porque hay gente acostumbrada a vivir con un nivel de ingreso muy grande, como cuando dijo que en la Biblioteca del Congreso había más de 1.700 trabajadores y que algunos (ordenanza) cobraban más de $100 mil pesos. Nosotros estamos viviendo una irrealidad y yo estaría de acuerdo en ajustarla”.

Por último, el entrevistado expresó que Macri “en realidad no hizo definiciones precisas pero sí dio un pantallazo de hacia dónde quiere ir el gobierno con la plata del Estado y usarla para el crecimiento sin inflación para que sectores empiecen a tener la oportunidad de poder insertarse”. “Va a ser duro, los cambios dan miedo, pero estaría dispuesto a hacer el esfuerzo para ver si podemos resolverlo. Va a haber una gran crítica pero estábamos asistiendo a una irrealidad que había que cambiar. Posiblemente estemos en el proceso de una modernización que otros países ya han hecho. Habrá que ir viendo las precisiones”, comentó.

n Relanzamiento

Por su parte, Juan Pablo Ripamonti, concejal del FR, expresó: “Personalmente espero que haya un relanzamiento de la gestión presidencial. Entiendo que la ciudadanía le dio un gran respaldo de confianza en las elecciones y ahora está muy esperanzada por las disposiciones que puedan llegar a tomar, yo adhiero y espero que todo lo que disponga el presidente sea para mejor”.

También el edil agregó: “Veo bien que haya llamado a todos los gobernadores para fijar puntos de Estado que trasciendan a los gobiernos y tengamos políticas a largo plazo. Si se logra eso, el trabajo en equipo entre las provincias y la Nación fijando objetivos a largo plazo va a ser comprendido por todos y nunca modificado por los gobiernos, eso va a permitir que tengamos un horizonte lógico. Lo veo positivo, esperanzador y llevado a la lógica del porvenir también espero que el gobierno deje de discutir con el pasado”.

n “Doble discurso”

En tanto, Lucas Ustarroz, dirigente de Unidad Ciudadana y ex candidato a concejal, opinó que el del presidente fue “un discurso en el que habló mucho de lograr consensos”. “Esa política es la que se viene llevando a cabo durante su primera parte del mandato aunque ahora fortalecido por el resultado de las últimas elecciones. Lo que yo veo con este tipo de anuncios es que siempre están apuntados hacia los sectores más vulnerables, Macri habla del esfuerzo personal que todos pueden lograr pero lo que pienso realmente es que ese esfuerzo siempre está direccionado para los sectores más vulnerables”, dijo.

Y en esa misma línea de análisis, Ustarroz expresó que “por un lado, Macri dice que el objetivo de su gobierno es llegar a vivir en un país serio y habla de que se va a terminar la inflación pero, por ejemplo, se está metiendo con los convenios colectivos de trabajo”. “Veo un doble discurso, una doble moral de la cual es víctima el trabajador, el que menos gana. Hay un doble manejo de los discursos porque dicen cosas que caen bien a la sociedad para llevar a cabo otro tipo de medidas que no son para nada beneficiosas”, manifestó.

Por último, el dirigente agregó que “se vienen cambios fuertes por parte de un gobierno fortalecido por el resultado electoral de los últimos comicios”. “En algún punto están haciendo lo que dijeron que van a hacer. Al que agarre desprevenido es porque está muy poco informado sobre lo que ocurre”, concluyó.

n El trabajo

Y Alberto Barrios, secretario general de la UOM, comentó que “en lo que refiere a la reforma laboral, es un tema a discutir y a tener en cuenta”. “Nosotros tenemos muchos derechos conquistados que nos corresponden, dialogaremos pero nunca dejaremos de pelear por esos derechos que supimos conquistar. Bienvenido sea que aquél que tiene planes sociales ingrese a la plata laboral pero hay que ver cuáles son las formas, cómo van a estar cubiertos esos trabajadores, porque ya pasamos por esta etapa que no dio resultado. Hasta que no esté puesta en marcha no vamos a saber bien, los secretarios generales de los gremios no hemos sido citados aún para saber cuáles van a ser los detalles de la reforma. Por lo que se dijo, es gradual así que va a llevar dos o tres años, quizás hasta que no termine el mandato el presidente no lo sabremos del todo”, sostuvo.

Además Barrios destacó: “Me parece muy bien que el presidente se preocupe en que todos hagan los aportes que deben realizar. Las empresas tienen que hacer los aportes, me parece muy bien que el gobierno pida que todos contribuyan con los impuestos porque si no un 40 por ciento realiza su aporte y el otro 60 por ciento no aporta, y eso termina resquebrajando el sistema. Si las empresas retienen esos aportes, es un delito y deben ser juzgadas”.

Por último, comentó que “hay que ir viendo qué ocurre”. “Todos tenemos experiencia, esperemos que no sea más de lo mismo”, culminó.