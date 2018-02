Expectativa por la convocatoria a los gremios docentes

La convocatoria era esperada por los gremios que vienen reclamando la reunión y paritarias “sin techo” y teniendo en cuenta que los sindicatos están próximos a organizar congresos y plenarios para definir una postura en el marco de las negociaciones.

En este sentido la secretaria general de la Unión Educadores Bonaerenses, Alicia Fossati adelantó que el lunes 19 representantes locales de la UEB participarán de un congreso de la FEB donde seguramente se brindará información más precisa en torno a distintos temas de interés para los docentes.

Consultada sobre la intención del Gobierno provincial de implementar un plus por presentismo, la dirigente consideró que habrá que analizarlo pero reconoció que en principio “esto perjudica al jubilado porque no percibe dicha suba” y a modo de ejemplo señaló que “ya el año pasado dieron un aumento en el ítem de material didáctico y el jubilado no lo cobró, con esto se está abriendo una brecha entre activos y jubilados”.

Si bien para los gremios es importante la convocatoria de Vidal, Fossati admitió que “tendría que haber sido antes, nos habían prometido que en noviembre íbamos a empezar a dialogar pero esto no ha sido así y como siempre estamos muy cerca del inicio del ciclo lectivo”.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno busque cerrar una suba sin cláusula gatillo de ajuste por inflación, Fossati consideró que esto podría perjudicar a los docentes y señaló que “ahora se está cobrando un 3,5 por ciento de la cláusula gatillo de la paritaria de 2017, corresponde al último trimestre y esto ha permitido actualizar un poco los haberes frente a la inflación”.

n Licencias

Sobre el nuevo sistema de gestión de licencias para docentes y auxiliares, Fossati reconoció que “a la mayoría le está costando mucho acceder a la aplicación, en la página se puede observar que es muy alto el porcentaje de personas que no han podido bajar el programa”.

Además manifestó su preocupación porque lo que corresponde “a juntas médicas no está en la aplicación, el Consejo Escolar tendrá que dar una respuesta en torno al tema, desde el gremio estamos atentos a lo que manifiestan los docentes”.