Exitoso torneo de gimnasia en el Poli

El sábado pasado se desarrolló en el Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” el 4° Torneo Regional de Gimnasia Artística organizado por el Gimnasio Acros. En total, participaron más de 180 gimnastas locales, de Pehuajó y Daireaux, en lo que fue una excelente jornada deportiva.

En cuanto a los resultados de las gimnastas de Acros, hay que destacar que en el Nivel Promocional Victoria Perdomo, Lara Di Vito y Stefanía Justina completaron el podio en la categoría Mini y Catalina Vitale fue ganadora en Pre Infantil.

Por otro lado, en Nivel E3, en la categoría Pre Mini participaron Emilia Vitale, Lara Elsegood, Paloma Sotullo, Ariadna Grego, Nina Sanz, Manuela Cervera, Emilia Chiaramone, Delfina Pergolani y Amparo Pietrobelli, quien hizo su presentación con tan sólo dos años. Y en Mini actuaron Tania Díaz, Ema Sanz y Valentina Baigoria.

N Nivel E2

En tanto que en el Nivel E2, categoría Pre Mini, Magalí Rovello fue primera en viga, suelo y salto. Y en Mini, Luisina Febrer fue campeona en suelo, segunda en salto y tercera en all arround, Delfina Bidart fue tercera en suelo y Celina Cervera también fue tercera pero en viga. Además participaron con muy buenas notas Catalina Ippolito, Martina Parras, Priscila Portela, Delfina Pincén, y Renata Roca.

Y en el nivel E2 Pre Infantil, en suelo ganaron Lara Pérez y Camila Navarro, segunda fue Sofía López Méndez y tercera Renata Baldome. En salto quedaron primeras Camila Navarro y Sofía López Méndez, segunda fue Renata Baldome y tercera Lara Pérez. Mientras que en viga ganó Lara Pérez, seguida por Camila Navarro, Renata Baldome y Manuela Verdi. Y finalmente, en all arround, Camila Navarro fue primera, Lara Pérez segunda y Sofía López Méndez tercera.

En tanto que en la categoría infantil Felicitas Marcos ganó en suelo, Julieta Baldantoni fue segunda y Manuela De Los Mozos tercera. En salto se repitieron las posiciones y en viga quedó primera Manuela De Los Mozos, quien también se adjudicó el all arround.

N Juveniles

Por el Nivel E2 Juvenil, en suelo el primer puesto fue para Valentina Santellán, segunda quedó Sarah López y tercera Justina Puricelli. Justamente Puricelli ganó en salto, donde López quedó segunda. Y también completaron una buena actuación en viga con un primer puesto Valentina Santella, con un segundo lugar Puricelli y un tercero Sarah López. Y en el all arround se repitieron estas posiciones.

En la categoría Nivel Proyección 2 Infantil, Yuliana Menegazzi fue primera en salto, tercera en suelo y segunda en all arround.

Y en la categoría juvenil Felicitas Rapisarda fue primera salto y viga, segunda en suelo y primera en all around.