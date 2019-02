Exitosa primera fecha en el Club Ciclista Trenque Lauquen

La temporada para los amantes de las dos ruedas tuvo el sábado la primera cita del año en el predio de la ciudad bajo la luna y las estrellas. Desde las 20 se dio inicio a la primera de cinco carreras que tuvo en pista a gran número de competidores de Trenque Lauquen por el lado de los Debutantes. Además, hubo ciclistas de la zona, especialmente, del equipo Ciudad de Carlos Casares como el de Pehuajó. Éste último contó con una gran baja de competidores ya que muchos tuvieron lesiones, por algunas caídas, luego de la Doble de Bragado llevada cabo la semana pasada.

n Buen nivel

Desde el inicio y en todo el transcurso de la competencia se hizo notar el gran nivel presente en el Club Ciclista Trenque Lauquen. Fiscalizada por ACOBA y bajo el reglamento de FACPyR (Federación Argentina de Ciclismo en Pista y Ruta), las categorías que dijeron presente, además de la citada arriba fueron: Infantiles, Damas, Máster B, C y D, Juveniles, Sub 23 y Elite. Sin duda que la categoría reina del ciclismo fue esta última para cerrar la fecha nocturna que tuvo gran convocatoria y donde los más destacados giraron por una hora.

n Crecer

Previo a la competencia, La Opinión había dialogado con Bruno Villani, integrante de la comisión organizadora, quien remarcaba sobre esta primera fecha del año y la manera de seguir apostando a más competencias. “Tenemos la idea firme de buscar llevar adelante un Gran Premio para el aniversario de la ciudad (abril) y sin dejar de pensar en el futuro del ciclismo. Vamos a estar retomando la actividad de la escuelita en los próximos días para luego buscar la posibilidad de realizar algún tipo de actividad con los más chicos”, señalaba quien también es ciclista local.

n Fechas

También indicaba sobre la posibilidad de poder hacer una carrera por mes las cuales serán homologadas por un comisario deportivo y respaldadas por una asociación. “El Club debe ser de los pocos que tiene todo lo que se necesita. El problema lo tuvo la FACPyR, que dio una orden para llevar adelante pero que ellos no estaban en condiciones de poder hacerlo. Querían que en cada competencia hecha en el país haya un comisario deportivo como mínimo y no hay tantos”, indicó el entrevistado sobre la demora de las fechas. Y agregó: “Nos ha pasado que muchos no han podido venir o a última hora debíamos postergar las carreras. Hoy, la Asociación a la que representamos nos solucionó provisoriamente ese problema. Para el año que viene queremos apuntar a carreras de mayor jerarquía, a pesar de estar lejos de los grandes focos del ciclismo, pero está la idea esa”.