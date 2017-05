“Existe un proyecto de puesta en valor de Cuero de Zorro”

La directora de Turismo del municipio, Clarisa Fabris, se refirió a la polémica que se generó en torno a los dichos del encargado del predio de Cuero de Zorro, Enrique “Porky” González quien en la edición de La Opinión del día de ayer aseguró que el Ejecutivo tenía intenciones de demoler la casa del predio en la que desde hace alrededor de 5 años habita junto a su familia.

Al respecto la funcionaria explicó que “existe un proyecto de reforma y puesta en valor de la laguna y en ese marco es que se inscribe la demolición de la vivienda”.

Además aseguró que la iniciativa se hizo pública en el mes de noviembre por lo cual aseguró que el actual encargado del predio estaba al tanto de la misma.

El proyecto también apunta a reformular la gestión y los servicios del predio, bajo una nueva administración y con más personal para su cuidado y mantenimiento.

n Puesta en valor

En este marco Fabris explicó que “tenemos un proyecto de reforma y puesta en valor de la laguna de Cuero de Zorro dentro del cual se encuentra incluida la renovación de las instalaciones. Y es en ese marco en el cual se inscribe la demolición de la vivienda en cuestión”.

Y agregó que “el motivo real de la demolición lo mencionó el mismo “Porky” en la nota publicada en el diario y es que el agua está subiendo al menos tres veces al año y eso genera inundación de la vivienda y se rebalsan las cloacas porque las napas ya están altas y no van a bajar”.

En este sentido sostuvo que “hace un año que se está así y con las obras hídricas que se están haciendo en la provincia el nivel de agua no va a bajar entonces la idea es desmantelar todo lo que es desmantelable, utilizar las estructuras que se puedan reutilizar como los tinglados y darle otra funcionalidad”.

n Análisis

Además Fabris recordó que “la semana anterior un agrimensor del municipio estuvo en la laguna tomando las medidas para la nueva cota 0 y sobre ese plano después se verá de qué manera se concreta esa refuncionalización del lugar”.

En este sentido sostuvo que “la idea es crear una nueva administración con un nuevo complejo con baños y duchas, un lugar para los chicos de kite surf, windsurf y jugo de canoa que han participado de las reuniones”.

Asimismo aseguró que “la idea es contratar un sereno pero a su vez respetarle a “Porky” su espacio de tantos años en el predio gracias al cual tiene un conocimiento de lo que es la laguna”, aunque aclaró que “para la realización de tareas de mantenimiento y no de encargado del predio como está ahora”.

n Más personal

Por otra parte la directora de turismo explicó que “dentro del proyecto de reestructuración se incluye el tema de la gestión del predio para lo cual se piensa en dos personas más para el mantenimiento ya que con una persona no alcanza y los resultados están a la vista con parte del lugar no en las mejores condiciones”.

Y agregó que “también se busca mejorar los servicios que se prestan porque Cuero de Zorro es un gran atractivo para el turismo al punto tal que el año pasado pasaron alrededor de 50.000 personas por el tema de la pesca”.

Por último la funcionaria reiteró que “lo de este proyecto es algo que se sabe desde al menos el mes de octubre o noviembre. No es una cosa de hace 15 días. Incluso se presentó un estudio a pedido del HCD y en noviembre también se entrego en el Ministerio de Ambiente de la nación el proyecto de “Cuero de Zorro ecológico” en el marco de la inclusión de Trenque Lauquen como ciudad sustentable”.