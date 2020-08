Evolución Radical avanza en Trenque Lauquen

El senador nacional Martín Lousteau se reunió días atrás con radicales de la Cuarta Sección Electoral de la provincia, fue un encuentro virtual con más de 300 asistentes en el marco de “Diálogos Estratégicos”, un espacio de discusión para pensar un nuevo radicalismo del cual fueron parte en esta oportunidad más de 30 personas del ámbito local entre las que se encontraban referentes del espacio que conforman Evolución Radical Trenque Lauquen.

Fueron de la partida también Pablo Domenichini, Danya Tavella e Ignacio Palacios, referentes del espacio en el armado del radicalismo provincial y seccional, junto al intendente de General Villegas, Eduardo Campana.

“Evolución es una construcción colectiva, que promueve y sostiene reglas”, sostuvo Lousteau y con ello “la búsqueda de gestión, territorialidad y verdadera paridad para lograr un partido que transforme el país”.

Por los 19 distritos

Ante la mirada atenta de los representantes de los 19 distritos de la sección, Lousteau remarcó: “Como partido debemos abocarnos a modificar el Estado, que debe ser sensible pero riguroso en su administración para alentar el desarrollo y la consolidación de una sociedad moderna, para ello debemos buscar gestión y no superestructuras que solo son oposición”.

En tanto, la amplia participación de militantes del interior reafirma el camino que Evolución Radical busca andar en la provincia, intentando consolidarse en Trenque Lauquen y otros distritos, destacándose que desde el plano local de la reunión participaron concejales y ex concejales, ex funcionarios municipales, dirigentes y vecinos en general, no solo de la ciudad cabecera, sino de Beruti y Treinta de Agosto también.

“La construcción de un país es como la construcción de las catedrales medievales. Sus arquitectos no las vieron terminadas, a cada uno nos toca un piso o cimiento y pensar en lo que viene y en aquellos que no están representados, formando a quienes vendrán después. El radicalismo debe ser eso, la catedral, para que las demás generaciones hagan los cambios que hagan falta”, finalizó Lousteau.

Participación local

Analizando la cita, de la que fue parte, el concejal Claudio Figal contó que Lousteau está haciendo este tipo de reuniones con las diferentes secciones electorales, y que se generó una corriente con la cual el senador nacional inició una carrera a la presidencia “desde un sector del radicalismo que quiere construir y cambiar la Argentina”, remarcando que “hay que hacer cosas diferentes para tener otros resultados”.

Respecto a las participaciones locales, además de Figal fueron parte de la reunión referentes y vecinos de Beruti y 30 de Agosto, los ex concejales Ricardo Paso y Pierina Danda, la edil Ana Mónica Lamaisón, el ex subsecretario municipal de Servicios Públicos Adhemar Enrietti, los consejeros escolares Mauricio Rodecker y Augusto González, el militante radical Khalil Gómez y vecinos independientes como Omar Marengo.