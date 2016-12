Evocación del mensaje

Era dice el autor, un erudito de la Torah que, de acuerdo con su decir, vino a redimir a su pueblo. La redención por él referida era espiritual. No se trataba de luchar contra el yugo opresor romano, sino de instalar una ética de amor y justicia en el seno de su pueblo. Dio su vida en el cumplimiento de esta misión. Los que estuvieron próximos a él comprendieron de sus palabras que era el profeta anunciado por Moisés, y aún mayor que él. No fue aceptado como Mesías sino por una pequeña comunidad. Pero su mensaje se propagó en los primeros siglos después de su muerte llegando a ser religión del imperio romano y a instalar comunidades en todo el mundo.

Se estableció una nueva versión del pueblo de Israel, en la que el factor nacional y popular se redujo a uno religioso, en la que el nuevo Israel abarcaba a millones de miembros de distintos pueblos que se aferraban a una “Nueva Alianza” y se enfrentaba por la posesión de la verdad con los judíos que se aferraban a su vez, a la “Vieja Alianza”. Los unos reconocían una relación “parental” con los otros, ero las rivalidades y los desencuentros fueron escribiendo una dramática historia de sufrimiento y muerte. Ambos seguían esperando al Mesías: el uno, a aquel que no había llegado aún; el otro, a aquel que llegó y volverá en aquello que se conoce como Parusia.

La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después para cristianos y judíos. A su finalización, supieron que debían dar una respuesta a tanta destrucción.

La creación del estado de Israel no es una consecuencia del holocausto, pues desde mucho antes había comenzado el masivo retorno de los judíos a su solar ancestral. Pero sí fue la respuesta judía a aquel, representó su voluntad de querer persistir en la Historia brindando un mensaje de paz y espiritualidad. Fue la respuesta del pueblo a su esperanza mesiánica.