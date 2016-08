Estudiante local elegida entre 600 jóvenes para visitar el prestigioso Instituto Balseiro

La joven Josefina Boissou, alumna de sexto año del Colegio Los Médanos, fue seleccionada entre centenares de estudiantes para participar durante el mes de octubre de una beca para alumnos de secundaria otorgada por el Instituto Balseiro mediante la cual 15 chicos de todo el país visitarán las instalaciones de dicha entidad y el Centro Atómico Bariloche.

Josefina fue seleccionada tras participar en un concurso de monografías impulsado por el Instituto, del cual participaron más de 600 chicos.

n Oportunidad

La joven alumna local explicó cómo fue el proceso mediante el cual quedó seleccionada como una de las 15 personas que en esta oportunidad visitarán el instituto Balseiro en octubre. Y al respecto señaló que en su colegio todos los años se hacen pasantías. “Y como mi idea es estudiar licenciatura en física se me complicaba conseguir un lugar para hacer una pasantía acá en Trenque Lauquen”, apuntó, agregando: “Entonces la directora me comentó que del Instituto Balseiro todos los años llegaba una invitación a participar en un concurso de monografías en el cual a partir de una temática determinada el alumno tiene que hacer una investigación”.

En este sentido Josefina recordó que le interesó la idea “y como justo se dio en el momento de la semana de pasantías que hay en el colegio, y que tenía bastante tiempo”, de a poco fue empezando a trabajar en un tema, consultando a Débora Salomón, su profesora de biología y además investigadora del Conicet con experiencia en trabajos de investigación. “Y fue ella la que me ayudó mucho en lo que es bibliografía, que parece que es lo más sencillo pero en mi caso fue lo que más se complicó”, destacó la joven.

n Temática

Sobre la temática de la investigación, Josefina sostuvo que “se llamaba ‘Errar es humano’ y abordaba la cuestión de los errores en la ciencia”. Y aseguró que le gusta mucho lo que es física y también historia. “Hay una serie de documentales que se llama ‘Cosmos’ que me sirvieron de guía. Y además el tema tiene que ver con una materia que tenemos con el profesor Marcelo Ferreyra, que es historia y filosofía de la ciencia y tecnología, que también me sirvió mucho. Él hizo el seguimiento del trabajo y me hacia ir replanteando el proyecto”, remarcó.

Mientras que en el mismo sentido la entrevistada agregó que así se corrigiendo el trabajo hasta que quedó terminado y finalmente se presentó.

n Resultados

Sin embargo, y más allá del entusiasmo con el cual encaró la investigación, la joven nunca pensó que podría ser una de las ganadoras del certamen. “Nunca creí que iba a ganar. En un futuro me gustaría estudiar en el Balseiro pero nunca me imaginé que iba a ganar, porque son 600 chicos de los cuales quedaron 15. Y todos los años los trabajos que se presentan tienen muy buen nivel”, comenta.

En tanto, la estudiante destacó además que en el fondo quería que la elijan pero no se hacía ilusiones porque no lo esperaba. “Cuando me avisaron acá en la escuela que había quedado seleccionada lo primero que pensé fue que era una broma porque no lo podía creer”, destaca.

Por otra parte Josefina explicó que parte del éxito obtenido en el concurso se debe a que se juntaron dos cosas que le gustan: la escritura y la física, aunque esta es la primera vez que según ella realiza un “escrito más serio y formal”.

n Beca

En lo que respecta a la beca, Josefina explicó que “son cinco días en Bariloche donde a los alumnos seleccionados se les muestra el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche. Y la fecha es del 17 al 21 de octubre próximo”.

Y en el mismo sentido la alumna se mostró ansiosa por visitar una institución tan prestigiosa. “La verdad es que tengo muchas ganas de ir porque mi idea es estudiar física”, remarca, y agrega que “a partir del segundo año de la carrera se puede hacer el examen de ingreso al Instituto Balseiro y la verdad es que sería muy lindo hacerlo”. “Es muy complicado pero seguramente que lo voy a intentar”, concluyó.