“Estoy pensando una batería de medidas para apuntalar la producción”

En una charla abierta con periodistas de medios bonaerenses, el gobernador de la provincia Axel Kicillof tomó contacto este lunes con La Opinión y habló, entre otros temas, sobre las economías regionales y las posibilidades de reactivación en diferentes ámbitos para el contexto de post pandemia.

Se trató de una entrevista pública desarrollada por videoconferencia, impulsada desde el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense y moderada por el periodista de la agencia DIB Andrés Lavaselli, en la que inicialmente el mandatario saludó a los periodistas con motivo de su día, que se conmemoró el domingo pasado.

Ayudas

Entre diferentes temas, Kicillof hizo referencia a varias cuestiones ligadas a la pandemia de coronavirus a lo largo de la charla, en la que participaron medios de Pilar, Mar del Plata, La Plata y San Nicolás, además de Trenque Lauquen entre otras localidades.

En tanto, ante la consulta de La Opinión, el gobernador se refirió al panorama que hay en torno a ayudas a las economías regionales. “En el interior de la provincia de Buenos Aires hemos acompañado. Me siento parte crucial, como gobierno, en el cuidado del interior de la provincia, y en el éxito que ha habido para que la pandemia no se extendiera tanto”, marcó, señalando también: “Hemos colaborado de todas las maneras posibles tanto con las medidas que se han tomado, algunas difíciles, duras, y otras de acompañamiento de los intendentes otras financieras, sanitarias o alimentarias. Una de las cosas que están pasando es que probablemente haya más facilidad para una recuperación en el interior de la provincia que en el Conurbano porque va a ser más fácil reanudar ciertas actividades productivas. Hay que ver hasta dónde llega la demanda. Pasa en el resto de la Argentina y en todos los países. Salgan o no de la pandemia, flexibilicen más o menos, la crisis es mundial, es muy difícil abstraerse y lo mismo ocurre en cada uno de los municipios”.

Respecto puntualmente a las economías regionales, dijo: “Nosotros teníamos cifrada muchísima esperanza y era parte de nuestra plataforma de gobierno el desarrollo de políticas para las producciones locales, la capacidad de acceso a mercados, capacidad logística, incrementar a través de créditos, muchísimas medidas. Yo estoy pensando estos días en anuncios para de alguna manera fortalecer o apuntalar la recuperación económica en aquellas regiones o zonas donde se pueda ir reanudando la actividad económica de manera más rápida. Hace poco anunciamos leasing para los intendentes, para maquinaria, en el Banco Provincia, créditos del Banco Provincia, así que vamos a ver. Yo estoy pensando una batería de medidas para apuntalar la producción ahora, en la recuperación posterior a la pandemia”.

Además el gobernador comentó que es difícil sostener niveles de demanda en la situación que está el país pero verá qué se puede hacer.

El interior

Por otro lado, Kicillof arrojó buenos conceptos respecto de su relación con el intendente Miguel Fernández. “El intendente Miguel Fernández, con quien hablo frecuentemente, me ha transmitido muchísimas inquietudes y cuenta Trenque Lauquen y todo el interior de la provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de este gobierno”, dijo.

Por último el gobernador destacó querer seguir recorriendo el interior, viendo “qué instrumentos se pueden generar”. “Le pongo muchísimas fichas a la posibilidad de que la recuperación venga desde el interior, de afuera hacia adentro, hacia el centro de la provincia, porque creo que hay una oportunidad grandísima de abordar alguna deuda pendiente con el interior provincial”, cerró.