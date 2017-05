“Estoy decepcionado y muy preocupado”

Respecto de la agresión, Serantes señaló: “La verdad que no tengo palabras, no sé como definirla, no hay forma de justificar la violencia pero en este caso mucho menos ya que hubo una intención lisa y llana de agredir sin ningún tipo de motivo”.

En cuanto a la libertad otorgada al joven al poco tiempo de realizar la agresión, el funcionario comentó que “no entiendo esta decisión del fiscal actuante. Se dan estos episodios de inseguridad y dejar en libertad a estas personas en menos de 24 horas es complejo de entender y muy preocupante al momento de analizar, de aquí en más, la situación de cualquier persona en Trenque Lauquen víctima de cualquier delito”.

En ese sentido expresó sentirse “decepcionado y muy preocupado por lo que viene acá en adelante, no sólo de los inspectores, sino de todo el mundo. No voy a generalizar sobre el trabajo de todo el Ministerio Público Fiscal de Trenque Lauquen, sino que me refiero específicamente a la actuación en este caso de una agresión con arma blanca absolutamente injustificada”.