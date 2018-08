“Estoy abierta al diálogo y al acuerdo, pero vamos a ver qué pasa”

Ayer se hizo público un comunicado firmado por la ex concejal de la UCR y Cambiemos Pierina Danda en el que denota sus intenciones de ser presidenta del Comité Radical de Trenque Lauquen, mientras que consultada por este medio la referente dijo que está abierta a llegar a un consenso con el grupo de Francisco “Pepe” Font o cualquier otro que pueda llegar a buscar el mismo objetivo.

“Son tiempos en los que el ciudadano de a pie descree totalmente de la política y de las acciones que en su nombre puedan emprenderse para satisfacer sus necesidades, con funcionarios y dirigentes, del color político que sean, que hace años repiten que hay que dar lugar a la renovación pero se aferran a sus sillones con uñas y dientes. Son tiempos en los que inevitablemente un ciclo debe cerrarse, pasando de las palabras a los gestos verdaderos. Son tiempos de abrirle paso a dirigentes jóvenes que piden un espacio desde la frescura de la militancia latente de los pies en el barro y de la cercanía con la gente. Dirigentes jóvenes formados en la verdadera empatía, en los valores que les legaron sus líderes políticos pero aggiornados al siglo XXI y a las demandas reales de hoy”, remarcó Danda en el comunicado, añadiendo que “la política debe estar al alcance del ciudadano, del vecino, y no encerrada en el escritorio de un Comité con algunos aplaudidores”.

Tras esto, la ex concejal enfatizó: “Me siento preparada para dar ese salto. Estoy convencida de que puedo interpretar esa vuelta de página que se nos requiere. Y sé que cuento con otros jóvenes que también quieren gestar el verdadero cambio en la política, acompañados por radicales de años de experiencia que caminan junto a las nuevas generaciones desde la línea de trinchera más cercana, la casa radical de cada pueblo para seguir avanzando a todos los estratos. Quiero ser la presidente del radicalismo de Trenque Lauquen porque fui, soy y seré parte de este partido, aunque algún malintencionado diga que no me acerqué cuando en realidad se encargó de alejarme. Y de alejarnos”.

Expectativas

Ya en contacto con La Opinión, Danda señaló que apenas dejó su banca en el HCD comenzó a pensar en la presidencia del Comité. “Es una aspiración, quiero intentar ser presidente del Comité, lo plantee en diciembre y recibí el apoyo de todos con los que hablé”, contó.

Por otro lado, la entrevistada marcó que no ha hablado todavía del tema con “el otro sector” y no sabe si habrá uno, dos o más candidatos. “La idea es dialogar. Hay una posibilidad de dialogar y que no haya internas. Voy a intentar consensuar, pero eso tal vez dependa del otro candidato. Y en el caso que no haya consenso se irá a una interna”, sostuvo.

También Danda indicó que “no hay nombres definidos” respecto a posibles compañeros de lista. Y no se aventuró a señalar qué puede llegar a ocurrir en las próximas semanas. “Escuché el nombre de Francisco (Recoulat) y ya dije que me parecía una persona muy potable, con quien me puedo sentar a charlar y consensuar”, resaltó, recordando que el 28 de septiembre cerrará el plazo para presentar listas y el 28 de octubre, de no haber consenso, serían las internas.