“Fundamentalmente son actitudes que no hay que tener en un marco democrático, no hay que perder de vista las normas y el respeto hacia el otro. Existen canales para hacer un reclamo de forma educada. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir”, expresó.

Consultado sobre, si en su experiencia como concejal, había vivido algún episodio similar, el concejal expresó: “En su momento, cuando se debatía el tema agroquímicos, tuvimos momentos tensos pero mucho más tranquilo que el de este viernes, nunca se llegó al punto de arrojar algo a un edil. Es importante siempre mantener respeto hacia el otro, esto no puede volver a ocurrir, la única forma de salir adelante es trabajando juntos por el bien común, nunca agrediéndonos. Hay razones que se pueden entender de otra manera”.