“Esto no fue una sorpresa”

El presidente del PRO trenquelauquense, Carlos Bilbao, indicó que “en el ámbito político ya se sabía desde hacía tiempo que Claudio (Figal) tiene la intensión de ser intendente” y por eso no se mostró sorprendido por la ruptura en el bloque de Cambiemos que derivó en la conformación de la bancada Cambiemos+ en el HCD local.

“Esto no era un secreto, de hecho en 2015 fue a una interna y él (Figal) manifestó el año pasado que quería ser intendente y seguía trabajando para eso. Esta división no sé si tiene que ver con eso o no, pero nosotros como PRO de Trenque Lauquen vamos a seguir apoyando al intendente, no sólo porque es la bajada de línea desde La Plata sino porque siempre estuvimos aportando y porque nuestra concejal (Adriana Velázquez) seguirá en el bloque oficialista”, resumió Bilbao sobre la situación.

Planteo

También el dirigente destacó que su grupo seguirá “apoyando a Miguel (Fernández) esperando que en algún momento se acuerde de este apoyo”. “Creo que el PRO tiene del intendente más reconocimiento que del radicalismo. La alianza Cambiemos tiene más fuerza a nivel nacional y provincial, y cuando se baja al llano, a los municipios, cada uno es de su partido, esto pasa en todos lados, en muchos distritos. El planteo es como dijo Daniel Salvador, que el gobierno es de Cambiemos y en nuestro distrito Cambiemos es la UCR y el PRO, una integración que debería ser repartida independientemente de quién haya ganado la interna, porque en la Provincia, por ejemplo, la gobernadora Vidal no tiene solo gente del PRO. Esto no es un reclamo enojado sino un planteo que ya hemos hecho y hablado con el intendente”, apuntó, destacando que dicho planteo es tanto a nivel ejecutivo como legislativo, y se justifica en que “el PRO tiene gente que trabajó y aportó mucho en la campaña”.

Con todo esto, Bilbao volvió a remarcar que el PRO va a “seguir apoyando al intendente porque se tiene en claro que el gobierno es de Cambiemos y hay que respaldarlo si es que hay intención de ir por la reelección el año que viene”.