“Este verano ya encontramos seis alacranes”

Vecinos del Barrio Don Felipe se encuentran por estos días muy preocupados por la aparición de alacranes, una situación que se enmarca en un estado de abandono de ese sector de Trenque Lauquen en el que pueden apreciarse yuyales en las ramblas y varios terrenos, calles de tierra sin el mantenimiento adecuado y montículos de escombros.

Y el dato más preocupante es el que señala que, en lo que va del verano, ya se han encontrado seis alacranes. En tanto, el malestar y la preocupación de las personas se ha acrecentado debido a los casos resonantes que se han dado a nivel nacional en los últimos días en los que picaduras de alacranes han generado serios perjuicios en la salud de personas.

n Abandono

En este marco, el vecino Marcos López Rodríguez, quien vive con su familia en este sector de la ciudad, contó a La Opinión que “el barrio Don Felipe está prácticamente abandonado, no sólo los terrenos con pastizales altos sino también las ramblas y calles”. “Hay cero mantenimiento por parte de la Municipalidad. Y la consecuencia que tiene esta situación es la aparición de muchos bichos y animales, el año pasado ya tuvimos problemas con las ratas y este año encontramos seis alacranes en lo que va de esta temporada de verano. Si bien hemos limpiado muy bien el terreno y en lo que respecta a mi casa está todo impecable siguen apareciendo uno o dos por semana y, más con este calor, se torna todo muy complicado”, dijo.

n Precauciones

En ese sentido, el vecino explicó: “Estamos tomando todas las precauciones, yo viví en el sur y sé bien qué cosas debemos tener en cuenta pero, por supuesto, no es la situación ideal. Si bien en mi casa nos preocupamos por mantener bien la higiene, la falta de mantenimiento en los terrenos aledaños y en las ramblas nos perjudica mucho en este sentido. También hay mucho acumulamiento de escombros que provoca que el número de alacranes crezca”.

Mientras que consultado sobre si la preocupación es extensiva a todo el barrio, el vecino expresó: “Sí, están todos con la misma preocupación. Si bien se sorprenden cuando uno les cuenta que durante este verano encontramos seis alacranes, ellos también han encontrado uno o dos”.

Por último, López Rodríguez reiteró que ve “que se ha abandonado bastante el barrio”. “Hemos tenido los problemas de lluvia en invierno, calles anegadas y algunos autos que quedaron encajados. Pero ese tema ha quedado en un segundo plano ahora con la aparición de los alacranes. Lo que más nos preocupa es la suciedad, parece un barrio abandonado”, dijo, antes de culminar señalando: “Ya presentamos cuatro denuncias a Tránsito para denunciar los terrenos en los que no se corta el pasto y nada ha pasado, y las ramblas también están en el peor de los estados. Esa situación se da sobre todo sobre la calle Freyre, que es una de las principales del barrio, pero prácticamente están todas las calles iguales”.

n “Trabajo intenso”

Por su parte, la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, Ana Paula Motrel, explicó cómo se está trabajando desde su área con respecto a este tema. “El alacrán aparece en el ámbito doméstico, en espacios abiertos no se puede hacer mucho. Es la época que predispone la pululación de la aparición de estos bichos, como también ocurre con el mosquito. La ventaja que tenemos es que los alacranes que nos han traído no son los venenosos, sino aquellos de color marrón y pinzas gruesas. Ha habido una alarma grande en zonas húmedas de Buenos Aires. Acá no tenemos esa clase de bichos. Lo que pasa es que la gente se asusta por lo que ve en los medios, pero hay que dejar claro que el que tenemos acá no es venenoso, aunque por supuesto hay que tomar todos los recaudos porque no es agradable encontrarlos en el lugar donde están los niños, los bebés, generalmente en galerías o en patios”.

Además la funcionaria agregó que “por eso es importante tomar medidas domiciliarias de limpieza para evitar la aparición tanto de alacranes, como del dengue, roedores y víboras, sobre todo en los barrios que están en la periferia, que son los más expuestos”.

n Dengue

Asimismo, la funcionaria comentó que se está “trabajando sin pausa en lo que respecta a la prevención del dengue”. “Los veterinarios de Bromatología están haciendo los controles de población de larvas y de huevos en toda la ciudad y cuando sale algún valor positivo enseguida actuamos haciendo siempre una acción preventiva”, dijo y agregó: “Para esto hacemos cortada de pasto, limpieza de canales, estamos trabajando intensamente sabiendo que el pico siempre se espera para fin de febrero. Por esa razón, el objetivo es seguir en alta todas las medidas con respecto del tema del dengue, trabajando mucho en lo que es higiene y con la prevención para que no se acumule agua estancada”.

Y con respecto a la aparición de ratas, Motrel comentó: “Hemos recibido varias denuncias de vecinos de la ciudad y Recursos Humanos salió a hacer encuestas, ubicando cuáles son los terrenos con falta de mantenimiento, casas abandonadas y demás. Queremos hacer llegar a lo vecinos que existe esta problemática para que ellos tomen conciencia de que deben cuidar la higiene en sus viviendas y hacer un buen mantenimiento de sus patios para evitar la proliferación de estos roedores”.