“Este rumbo de gobierno nos lleva al precipicio”

El ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez visitó ayer Trenque Lauquen en el marco de una recorrida que se encuentra realizando por diferentes distritos de la provincia con el objetivo de conocer la situación económica actual en el interior del territorio bonaerense.

A media mañana, y acompañado por el secretario general de la seccional local de SMATA, Ariel Benito, y el secretario adjunto de SMATA Chascumús, Claudio Lissal, Domínguez brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del mencionado sindicato. “Estamos trabajando en SMATA a partir de la preocupación que hoy presenta el sector industrial automotriz, que es el más competitivo para la Argentina. Este sector es como el sismógrafo, cuando empieza a moverse el sector automotriz hay señal de que hay un terremoto en puerta. Y al sector automotriz se le encendieron las luces. De producir 829 mil autos en los años 2010 y 2011, este año se produjeron 427 mil autos en la Argentina. Por lo tanto hay una reducción del autopartismo en la integración de unidades y, naturalmente, empieza a verse una restricción en el mercado interno”, expresó encontrando la causa de este escenario complejo “en tres cosas: la apertura indiscriminada de la importación, la reducción del mercado interno y el no cumplimiento de las metas que el gobierno se había comprometido en materia de políticas públicas”.

En ese sentido, Domínguez señaló: “La vemos complicada, todos los indicadores sociales de expectativas que uno registra señalan que todo el mundo se está restringiendo porque no sabe lo que va a pasar mañana”.

Qué pasó

Consultado sobre qué ocurrió en los dos años y medio gobernados por Cambiemos para llegar a la actual situación, Domínguez fue contundente. “Argentina podía hacer cualquier cosa menos asistir al FMI, arreglar con los buitres de la manera en que lo hizo y abrir indiscriminadamente la importación. Obviamente hubo un plan de negocios que benefició a algunas empresas multinacionales y los dólares se fueron de la Argentina. Un país ingresa dólares básicamente por dos caminos, porque se exporta más de lo que se importa o atrayendo inversiones. Las inversiones no llegaron y abrieron indiscriminadamente el comercio. Se equivocó el diagnóstico y se optó por un plan de negocios y no por un proyecto de desarrollo industrial, de crecimiento, de expectativas. Como fuerza de la oposición tenemos que decir que este rumbo de gobierno nos lleva al precipicio y va a seguir perjudicando el destino de los argentinos porque ya están anunciando un ajuste de $300 mil millones para el año que viene”, señaló.

Sobre el final, Domínguez habló acerca de la necesidad de unidad de una oposición que no excluya a Cristina Fernández para derrotar al oficialismo el año que viene y no descartó la posibilidad de ser candidato si la circunstancia lo requiere.