Este lunes las escuelas van a abrir sus puertas

La Dirección de Educación provincial definió que el próximo lunes las escuelas bonaerenses no estén cerradas a pesar de que durante la jornada del domingo se van a llevar a cabo las elecciones primarias, por las que se utilizará buena parte de los establecimientos educativos públicos, donde habrá mesas de votación.

El objetivo es que los alumnos no pierdan más días de clases, pero de todas formas las mismas no se darán con total normalidad, ya que este lunes habrá una jornada de reflexión sobre convivencia y anticipación de situaciones de acoso escolar. Y la misma, según se comunicó, se realizará en aquellos establecimientos educativos afectados por la votación y que “se vean imposibilitados de dictar clases con normalidad durante el turno mañana”. A la vez que aclararon que “se debe garantizar el normal dictado de clases al resto de los turnos”.

La idea que trascendió la semana pasada para organizar la limpieza de las escuelas cuando termine el escrutinio no llegó a buen puerto. “Puede haber alguna en la que no se llegue a tiempo, pero la decisión es que haya clases”, habían afirmado desde Provincia según apuntó La Capital de Mar del Plata.

Participación

Con todo esto, según se pudo saber, el lunes en el plano local se dará la mencionada jornada de reflexión, en la que se espera la participación de docentes y alumnos, y a la que se pueden sumar las familias.

Además, en una nota de Cablevisión Noticias, desde Inspección se consideró a esta instancia como “propicia para que las comunidades educativas se puedan reunir”.

También se indicó que la medida se tomó en función de que se perdiera la menor cantidad posible de días de clase. Así como apuntaron que se van a analizar las situaciones particulares para garantizar que las escuelas estén en condiciones higiénicas para que los alumnos ingresen.

Por otro lado, no se confirmó si a los alumnos ausentes se les computará la falta.

Desarrollo

Así, la jornada de reflexión se podría llevar a cabo en todas las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Aunque algunas instituciones apuntan al desarrollo de clases normal, incluso desde la mañana.

Y en el transcurso de la jornada se buscará promover prácticas institucionales que permitan visibilizar la problemática del hostigamiento entre pares y su impacto en la subjetividad y en la convivencia escolar.

Trabajos

Al parecer, los auxiliares concurrirían el lunes entre las 6 y las 7 de la mañana para dar prioridad a la limpieza de baños y aulas afectadas por la votación. Luego los directores establecerían en qué horario aproximadamente estarán en condiciones sus instituciones e informarán al respecto a los padres para que los alumnos asistan a la jornada.

Aunque también se comentó que los docentes pueden concurrir en el horario habitual y aprovechar las horas para “tareas institucionales”.

Por último, cabe destacar que en su momento se lanzó a nivel nacional una campaña para que el lunes las actividades educativas sean normales, pero la misma no logró el apoyo definitivo de la cartera educativa bonaerense, algo que sí avalaron otros gobiernos como los de Mendoza y Capital Federal.