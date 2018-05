Este fin de semana se realizó un encuentro de taekwondo

Las delegaciones que estuvieron presentes fueron Asociación del partido de 9 de Julio a cargo del maestro Jorge Charra junto al grupo “Taekwondo sin frontera”; Escuela municipal de Hipólito Irigoyen y Daireaux a cargo del profesor Martín Rojas; Escuela Top taekwondo olímpico de Pehuajó a cargo de los profesores Martina y Juanjo Zamora; Escuela Bressan Knaup de Pehuajó profesores Bressan Daniel y Knaup María; Escuela Cetra de Pehuajo profesor Félix Bandany; Escuela Club Atlético Mones Cazón profesores Vanesa González y Nicolás Canepare; Escuela de Carlos Tejedor profesor Cuello Mauro; Escuela organización Argentina de Taekwondo profesor Paredes José Luis, Santa Rosa, la Pampa.

La actividad estuvo dividida entre sábado y domingo. El día sábado se realizó una exhibición de los chicos de para taekondo de la Escuela Asociación del partido de 9 de Julio a cargo del maestro Jorge Charra junto al grupo de taekwondo Taekwondo sin frontera y el domingo se reiteró esta exhibición además de la competencia de todas las delegaciones.

Durante el acto de apertura del evento, el Director de Deportes, Sergio Barbas, indicó que “hace muchísimo tiempo que la WTF no estaba presente en Trenque Lauquen de la manera en que lo está haciendo hoy”.

Asimismo agregó que “dicen que cuando se aprende algo a través de la emoción no se olvida nunca, lo que aprendimos ayer con los chicos del parataekwondo no se olvida nunca más”.

Por su parte, el profesor Javier Gabio indicó que “la idea de este encuentro regional es que los chicos practiquen, se diviertan y tengan experiencias. Esto es un encuentro para que la pasen bien y aprendan”.

Por último, el Presidente de la Federación de Taekwondo, Julio Cesar Olivares, sostuvo que “es un orgullo estar en esta ciudad. El apoyo de este municipio es incondicional, por eso la Provincia de Buenos Aires está presente acá, somos más que nunca Bonaerenses. Este es un encuentro para compartir entre todos. Agradezco el apoyo de todos, profesores, alumnos y padres”.