“Están en campaña electoral y buscan crear malestar”

La decisión de Unidad Ciudadana de llevar el tema de los residuos patogénicos a la Justicia generó la crítica del presidente del PRO, Carlos Bilbao quien no dudó en afirmar que “ya están en campaña electoral” y acusó a los concejales Mónica Estévez y Federico Crowder de querer “embarrar la cancha y crear malestar en la gente”.

Tras reconocer que es función y responsabilidad de los ediles como Legislativo advertir sobre alguna situación que no esté funcionando bien en el ámbito municipal, el dirigente consideró que “hacer una denuncia penal es querer instalar una política berreta”.

En este sentido Bilbao consideró que “se deberían haber manejado de otra manera, hablar con el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo o con el intendente, como hemos hecho nosotros en otros momentos en los que se planteaba una situación que no funcionaba bien con el fin de buscar soluciones. Trenque Lauquen fue siempre un distrito prolijo, con (Jorge) Barracchia, (Raúl) Feito y ahora con Miguel Fernández y estamos orgullosos de eso, por eso el hecho de recurrir a la Justicia esto no tiene ningún sentido”.

"Embarrar y destruir"

Para Bilbao “con esto están buscando embarrar la cancha y destruir todo lo posible, generando malestar y enervando a la gente, esto no ayuda a nadie”.

También consideró que la organización de una olla popular frente al municipio tiene una intencionalidad política, “es cierto que la situación es complicada y que hay mucha gente que tiene problemas pero desde la Municipalidad se asiste con comida, ropa, colchones y hasta materiales, como desde hace muchos años y hacer una olla popular diciendo que hay gente que se está muriendo de hambre es enervar a la gente y no ayuda en nada”.

En este sentido Bilbao dijo no tener dudas de que se trata de una campaña que apunta a desprestigiar al Ejecutivo y que podría continuar con otras denuncias sobre diversos temas.