“Están cobrando cuatro veces más un recibo a una persona que quizás no tiene para comer”

A pesar del frío y los pronósticos de lluvia, un importante número de vecinos se manifestó ayer frente a la Cooperativa de electricidad de Trenque Lauquen en reclamo de una solución por los elevados montos de las facturas del servicio que llegaron en los últimos días a los hogares y comercios y que provocaron la angustia y enojo por parte de muchos asociados.

La convocatoria, realizada a través de las redes sociales, congregó a varias decenas de personas que, mas allá de las circunstancias particulares, se reunieron para reclamar soluciones ante una situación común: los elevados e injustificados montos de las facturas del servicio de electricidad.

El malestar de los vecinos fue creciendo a medida que los minutos pasaban y no encontraban respuesta por parte de las autoridades de la entidad que, luego de más de una hora de espera, recibieron a puertas cerradas a cuatro de los manifestantes.

Este encuentro se extendió por más de media hora aunque la respuesta no satisfizo a los participantes quienes adelantaron que continuarán con este tipo de movilizaciones hasta obtener una solución justa al problema que, según señalaron, fue generado pura y exclusivamente por la entidad.

Cabe señalar que, mientras se desarrollaba la movilización, personal policial se apostó en la puerta de ingreso a la sede de la CETL para evitar posibles disturbios aunque, más allá de cánticos y algún que otro golpe de persianas por parte de la multitud, la manifestación se desarrolló con total normalidad.

En el lugar se pudo observar una coincidencia en los testimonios que, cargados de angustia e impotencia, señalaban lo impagable de las facturas, recalcaban la poca empatía por parte de las autoridades de la entidad y, sobre todo, la injusticia de facturar “a ojo” el consumo de electricidad.

Momentos de tensión

Como ya se señaló, pasado el mediodía un importante número de vecinos se fue acercando a las oficinas de la CETL para manifestar el malestar y bronca por el cuadro tarifario del servicio eléctrico, además de reclamar una solución a esta situación que se generó a raíz de los elevados montos con los que se facturó el servicio.

Hubo cánticos, aplausos y ruido, y momentos de tensión cuando dos empleados del área de Telefonía fueron abordados por algunos de los manifestantes quienes les solicitaron explicaciones sobre las tarifas.

También hubo expresiones de enojo por la ausencia en la manifestación tanto del intendente, Miguel Fernández, como de concejales de las distintas fuerzas políticas quienes, según los vecinos, deberían estar a la cabeza del reclamo del pueblo.

Encuentro

Luego de más de una hora de espera, el gerente de la CETL, Claudio Venturi, recibió a cuatro vecinos con los que mantuvo una reunión a puertas cerradas a pesar de la solicitud de los manifestantes de que se permita el ingreso de los medios de prensa a dicho encuentro. Esta situación no hizo otra cosa que agregar más indignación entre los presentes quienes consideraron que la decisión se debió a la negativa de las autoridades de la entidad de “dar la cara” y evitar que “el pueblo conozca la verdad”.

Cabe aclarar que una vez concluida dicha reunión, el propio Venturi recibió a los medios informativos donde manifestó que la idea de la entidad es encontrar a cada caso particular la solución adecuada.

Sin acuerdos

Tras el encuentro con las autoridades de la CETL, uno de los vecinos que participó de la misma explicó que “lo que pasó en la reunión es que no se llegó a un acuerdo. Nosotros pedimos que o se retrotraigan los valores o nada. Y no es una actitud de cabeza dura o de no querer llegar a un acuerdo. Simplemente, somos personas normales que estamos reclamando que se pague lo justo, ni más ni menos. Y vamos a seguir con estos reclamos hasta que se nos de una solución”.

Y agregaron: “Nos recibieron bien pero nos parecieron poco serios algunos de los fundamentos que nos brindaron con los cuales nos dicen que ellos no tienen nada que ver con cómo se estimaron los consumos y que sólo cumplieron con la resolución dictada por el OCEBA que es el órgano de control”.

Por otra parte, añadieron que “no podemos creer que el intendente y los partidos políticos no hayan representado al pueblo. Tendrían que haber intervenido y dar al cara por las personas que la están pasando mal. Están cobrando cuatro veces más un recibo a una persona que quizás no tiene para comer. Genera mucha bronca e indignación. Y nosotros no estamos pidiendo otra cosa más que se pague lo que se tiene que pagar. Y hasta que esto no suceda vamos a seguir manifestándonos como hoy”.

Cada caso particular

Por su parte, el Gerente General de la CETL, Claudio Venturi, habló sobre el encuentro con los vecinos y destacó que “nosotros planteamos cual es la situación y ellos también nos plantearon los problemas que se dieron con las estimaciones durante toda la pandemia”.

Y agregó que “hay casos de consumos en los cuales la última lectura que se realizó fue a fines de febrero. Entonces, tenemos febrero, marzo, abril y en mayo recién volvimos a tomar lectura. Y eso dio que cuando se factura el periodo 5 que vence en julio hubo que hacer los ajustes correspondientes y, por supuesto, hubo facturas que, como las anteriores se habían cobrado estimadas, vinieron más abultadas”.

Por otra parte, Venturi agregó que “la idea es solucionar cada caso particular porque no todos tienen la misma situación. Algunos tienen estimaciones de dos meses, otros tres. Y después también ver las condiciones de pago para cada caso. En este sentido, remarcó que “lo que le transmitimos a los vecinos es la intención de buscarle la vuelta a cada caso. Y daremos las condiciones que sean necesarias para resolver cada problema”.

Situación compleja

Por otra parte, el gerente de la entidad, Claudio Venturi, sostuvo que “es una situación compleja, que se ha dado por todo lo que se esta viviendo. Pero la intención es darle la solución a todo el mundo que tenga un problema y más en esta situación, lo hemos hecho siempre así. Para ello hay que ver los casos puntuales, no se puede hacer algo general porque no funciona”.

Además, consideró que “esto nos pasó un poco por arriba a todos. Pero desde la CETL hicimos lo que dice el OCEBA: Estimar el consumo del mes en comparación con el mismo mes del año pasado. Nosotros normalmente hemos estimado el promedio de un año, es decir, tomamos el consumo de esa persona por año, se divide por doce y eso es el consumo medio. Eso, a mi criterio, es más real, es más parejo. Pero el OCEBA fue claro en la resolución y nosotros cumplimos con eso”.