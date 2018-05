“Estamos ayudando a bastante gente pero nos duele porque muchos se quedaron afuera”

Al igual que el año pasado, Sergio y su hermana “Colo” Fernández, administradores de la página de Facebook “Quejas Trenque Lauquen (Oficial)”, comenzaron a entregar garrafas de manera gratuita a familias y vecinos lo necesitan.

La primera entrega se concretó el pasado jueves en el marco de la cual se vieron beneficiadas alrededor de 40 familias de Trenque Lauquen. Y al respecto Sergio, uno de los impulsores de esta iniciativa, aseguró que “lamentablemente no se pudo cumplir con todos los pedidos, que fueron muchos. Y es muy triste porque casi 100 personas se quedaron sin recibir una garrafa”.

Por otra parte indicó que durante los meses de invierno se continuará con la entrega y recordó que el año pasado en total fueron alrededor de 200 las garrafas entregadas bajo esta propuesta.

Cambios

Según explicó el administrador de la página de Facebook a través de la cual se impulsa la entrega gratuita de garrafas a familias de nuestra ciudad, “este año la metodología es diferente a la del año pasado porque ahora se entregan tickets para que la gente vaya a retirar la garrafa a la planta”. “El año pasado yo me encargaba de ir hasta la planta, comprar las garrafas con las donaciones de la gente y después las entregaba en mi casa, pero era una movida muy grande y se nos complicaba porque nosotros trabajamos todo el día”, contó, y agregó: “Por eso decidimos entregar tickets y que la gente retire la garrafa en la planta. Además nos sirve porque podemos guardar algunos para cuando hay algún caso de urgencia”.

Demanda

Con respecto a la demanda, Sergio aseguró que “siempre fue muy grande, pero este año se notó más”. “Tuvimos alrededor de 300 pedidos, que con mi hermana analizamos caso por caso y tuvimos que dejar a la mitad afuera porque lo que intentamos hacer es ayudar al que realmente lo necesita. Y aún así quedaron casi 100 personas a las que no pudimos ayudar”.

En este sentido el entrevistado informó que “en la primera entrega que se hizo el jueves se dieron 40 tickets y a pesar de que se está ayudando a bastante gente duele que haya muchas personas que se quedaron afuera”.

Por otra parte indicó que “el año pasado se entregaron 200 garrafas en todo el invierno”. “En promedio, se entregaron 50 por mes. Este año está más difícil y calculamos que vamos a estar dando entre 30 y 40 garrafas por entrega”, añadió.

Una ayuda

Además el impulsor de la iniciativa sostuvo que “se entregaron alrededor de 40 garrafas y si te ponés a pensar no es mucho, aunque es bastante sobre todo porque es una ayuda para los que menos tienen”. Y agregó que “el mes que viene se tratará de donar más, pero eso depende de la ayuda que se tenga de la gente porque esto se logra entre todos”. “Ya tenemos 30 garrafas gracias a una persona con un gran corazón que se preocupa por la gente que menos tiene”, resaltó.

En este sentido el vecino destacó que “por ahí hay gente que no se anima a donar porque no confía en que la ayuda llegue a los que de verdad la necesitan”. “Y hay otros que piensan que nosotros estamos obligados a ayudarlos y darles una garrafa, y por ahí no la necesitan tanto como otras familias. Hay gente que de verdad no las necesita y se ofende cuando le decís que no. Pareciera que no piensan en el otro”, dijo. Y por esta razón el entrevistado explicó: “Lo que hacemos es analizar la situación de cada uno que pide la ayuda. Y la prioridad la tiene la gente mayor y los niños a la hora de elegir a qué familia o persona se le da la garrafa. Porque hay gente mayor que la está pasando muy mal y la plata no le alcanza para llegar a fin de mes”.

Repercusión

Por otra parte Fernández se mostró contento por la repercusión que ha adquirido el grupo que administra junto a su hermana. “La verdad es que nos pone muy contentos. Tenemos 19 mil seguidores que confían en nosotros, que somos laburantes y lo hacemos todo con el único fin de ayudar. No queremos plata, no hacemos política y más allá de que nosotros somos los administradores, la página la hace la gente. Gracias a Dios se dio algo lindo y es un lugar que nos sirve para ayudar”, marcó.

Por último aseguró: “Hay mucha gente que por ahí tiene vergüenza de pedir algo pero nosotros siempre decimos que no tiene nada de malo. Porque la idea es que entre todos nos podamos ayudar”.