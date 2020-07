El Intendente municipal, Miguel Fernández, brindó ayer una conferencia de prensa en la que repasó las acciones que llevó a cabo el Municipio desde el mismo inicio de los primeros reclamos de los vecinos por la facturación del servicio eléctrico, anunció el envío de una nota al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al gobernador Axel Kicillof y dispuso dotar de mayor cantidad de personal a la oficina de Defensa del Consumidor (OMDC) para atender a todos aquellos usuarios que se sientan afectados por la situación y que no quedaron conformes con la respuesta de la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen.

“Estamos a la cabeza del reclamo por los canales administrativos correspondientes, que entendemos es lo razonable”, señaló el jefe comunal, quien repasó día por día las actuaciones que llevó a cabo desde que comenzó a vislumbrarse el conflicto por los montos a pagar que recibieron muchos vecinos por el consumo de energía eléctrica.

En este marco informó que para iniciar el reclamo en la OMCD los vecinos deberán presentar las fotocopias de las últimas tres facturas del consumo eléctrico –períodos 5, 4 y 3- para armar un expediente que acompañará una nota que se elevará al OCEBA con copia al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires “para que tomen cartas en el asunto”.

Fernández explicó que “el primer gran problema es el de la facturación y empieza en la resolución 2/20 que es del OCEBA, que le da instrucciones a todas las cooperativas de que en función de la pandemia y la imposibilidad de leer los medidores tenían que copiar las lecturas del año anterior”.

“No es el mejor método, a las pruebas me remito, de lo contrario no tendríamos este conflicto”, señaló, y sostuvo que esta situación se originó en el OCEBA porque “dijo cómo se tenían que leer los medidores, pero no cómo se tiene que cobrar el día después y lo dejaron librado al criterio de cada cooperativa”.

“Hacer docencia”

En el inicio de la conferencia de prensa, el Intendente recordó la frase del ex presidente Raúl Alfonsín “La Democracia también es hacer docencia”, para marcar la importancia de explicar claramente una situación que puede generar conflicto y consideró que “es en un marco de respeto y de tolerancia donde se dirimen las discusiones en una comunidad democrática”.

Al respecto explicó: “cuando hablo de docencia, hablo de entender un problema y encontrarle posibles soluciones para resolver los conflictos que se van generando a diario de distinto tipo”, y recalcó que como Intendente representa a la totalidad de los vecinos del distrito de Trenque Lauquen.

“No vieron la magnitud”

Sobre la propuesta que en un principio como Intendente le planteó a la Cooperativa y que no fue tomada en cuenta, Fernández recordó: “Les pedimos que cobraran el valor del Kw más barato de la escala porque esto también afecta a la tarifa social”, y en este sentido explicó que “parece un tarifazo –aunque no lo es- porque cuando cobran todos los Kw de diferencia cambian las escalas”.

Acerca de la actitud de la Cooperativa, Fernández consideró: “no vieron la magnitud del problema potencial, algo que también a nosotros nos pasa”, y por eso cree que “hay que encontrar las vías adecuadas y el OCEBA tiene un rol fundamental en esto”.