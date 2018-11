Estacioneros dicen que aún falta un 9% y que en diciembre sube un impuesto

En el aumento número 14 del año, que se dio a partir del jueves, hubo aumentos de un 5% promedio en los combustibles. Sin embargo, según las petroleras le dijeron a sus estaciones de servicio, los precios todavía tendrían un atraso del 9% que debería ser trasladado a los consumidores en los meses que viene.

Además, el 1º de diciembre aumenta el impuesto a la comercialización de combustible, que se actualiza por la inflación cada tres meses. “La nafta súper aumentó 5%; el diésel, 7% y la premium subió menos, un 3,6%. Pero con estas subas tenemos un atraso de 9%, dicen las petroleras, porque ellas quieren un equilibrio internacional que se llama import parity, que les permite importar y exportar al mismo precio”, sostuvo Gabriel Bornoroni, titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro y vocero de Cecha, la cámara del sector, en el programa “Sábado Tempranísimo”, por radio Mitre.

Precios atrasados

Sin embargo, la pregunta que se hacían los consumidores estos días era por qué no baja la nafta si cae el dólar y el precio del petróleo. “¿Por qué es eso? Porque los precios venían atrasados: cuando el dólar estaba a $ 41 no se aumentó al valor del dólar a $ 41, se fue aumentando paulatinamente”, explicó el dirigente.

En el año, el alza promedio de los combustibles llega a 60,4%, se detalló. Y el dólar subió más de 100%.

Próximos pasos

De todos modos, según Bornoroni, ese 9% no se aplicará en lo inmediato, sino en dos o tres meses. “Además, el 1º de diciembre aumentan los impuestos , suben 50 centavos por litro, eso ya está pactado por ley”, se añadió.

El empresario se refiere a la norma que implementó el ex ministro Juan José Aranguren y que cambió el anterior Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que era una proporción del precio, por un monto fijo, que se actualiza por inflación cada tres meses.

En concreto, el ITC fue reemplazado por el Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). El primero, hoy está en $7,80 y pasará a $8,90, y el segundo es de $0,41 por litro. Si se resta el 12% de corte de biocombustible y se quita el 40% de impuestos que tiene la nafta, el aumento terminaría siendo de 50 centavos por litro, es decir cerca de 1,25% de aumento.

“Tristes”

El dirigente de Cecha contó: “Como expendedores estamos tristes y con inconvenientes financieros. No en las capitales de las provincias, pero sí en el interior, donde se usa mucho la cuenta corriente y, cuando el combustible aumenta dos veces en el mes, cuando el expendedor va a cobrar es un precio atrasado y eso hace que prácticamente pierdan dinero”.

Los estacioneros también se quejan de las tarjetas de crédito que les pagan a 28 días y las tasas de los descuentos de cheques. “Financieramente estamos descalzados”, dijo Bornoroni.

En este marco, el consumo de naftas premium viene cayendo porque, a medida que se fueron dando los aumentos, los automovilistas se mudaron a la súper. Según Cecha, en septiembre, la premium cayó 27%. Y en total, los combustibles retrocedieron casi 7%. “La mayoría de los autos no pide en el manual del vehículo que se use la nafta premium, que es 97 octanos (la súper es de 95). Lo que tiene la premium son más aditivos, que permiten que el motor se mantenga mejor. Pero casi los únicos que piden premium en el manual son los de altísima gama o los que son de 1.000cc. El resto, de gama media, necesitan de 95 octanos, que es la súper”, explicó.