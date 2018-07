Estacionamiento medido: respuestas sencillas a preguntas frecuentes

– ¿Cómo descargo la aplicación del SEM?

Buscá en Google Play “SEM Trenque Lauquen” y descargala en tu celular (sólo funciona para celulares Android).

– ¿Cómo me doy de alta como usuario en la aplicación?

Por única vez tendrás que registrarte, ingresando tus datos. Luego te llegará un SMS con la clave, la cual podrás modificar al ingresar la siguiente vez.

En la aplicación podrás registrar más de una patente, pero no activar estacionamiento en forma simultánea a más de una patente

– Me di de alta en la aplicación pero no recibí el sms con la clave, ¿qué puedo hacer?

Al ingresar nuevamente, seleccionar la opción “Has olvidado la contraseña” y volverán a enviarte un SMS con la clave que tendrás que cambiar la primera vez que ingreses.

– ¿Cómo cargo crédito para poder utilizar a la hora de estacionar?

Podes hacerlo por medio de la misma aplicación, desde “transacciones-comprar crédito” usando la opción “todo pago”, que permite asociar una tarjeta de crédito o débito.

O bien, podes acercarte a cualquier punto de venta y solicitar la carga asociada a tu vehículo; esta opción tiene un monto mínimo de compra.

– ¿Cuánto tiempo dispongo desde que estaciono para activar la opción de “iniciar estacionamiento”?

Desde el primer chequeo que hace el inspector tenés 20 minutos para activar el estacionamiento. Pasado este tiempo el sistema registrará una multa asociada a tu patente.

Si el vehículo se retira sin activar el estacionamiento tendrá igualmente la multa.

-¿Cómo consulto si tengo multas?

En la misma aplicación tenés la opción accediendo al menú, opción “Buscar Infracciones”. O podés consultar en un punto de venta con el número de patente.

-¿Cómo sé si tengo crédito suficiente para estacionar?

En la misma aplicación podes consular tu saldo. Figura en la parte superior izquierda de la pantalla principal.

– ¿Cómo hago si mi teléfono no es Android?

Una opción es acercarte a cualquier punto de venta cada vez que estacionas, para comprar allí el tiempo que corresponda de forma puntual.

También hay una alternativa por medio de una página web (trenquelauquen.dat.cespi.unlp.edu.ar), donde tenés que registrarte por única vez y desde donde podrás iniciar/finalizar el estacionamiento (muy similar a la aplicación del celular).

-Si vivo en un domicilio que es parte de la zona de estacionamiento medido, ¿qué puedo hacer?

Tenés que acercarte al municipio donde quedarás registrado para un único auto (patente/dominio) durante un mes. Sólo es válido para la cuadra donde registra domicilio.

– Vivo en zona de estacionamiento medido y tengo más de un auto, ¿qué puedo hacer?

Tenés que elegir uno de ellos y declararlo en la municipalidad para que quede registrado pagando el bono mensual como frentista.

El otro auto deberá abonar normalmente de forma puntual con la aplicación o pagando el abono mensual,

– Tengo un comercio en la zona de estacionamiento medido, ¿qué puedo hacer?

Tenés que acercarte al municipio para tener un bono mensual como frentista.

Para comercios tenemos un usuario especial, que les permite estacionar más de un vehículo a la vez para que puedan brindarlo como un servicio más y facilitar el estacionamiento a sus clientes o proveedores.

– ¿Puedo estacionar si no tengo saldo a favor?

No. Pero si tiene saldo mínimo para estacionar una hora y el tiempo de estacionamiento es mayor, quedará saldo negativo y cuando realice otra carga se le descontará automáticamente lo adeudado.

– ¿Cómo debo proceder si me han hecho una multa y no es correcto?

Podés comunicarte al 2392-494735 o acercarte a la municipalidad. En tu teléfono podes consultar tu aplicación para ver los movimientos que has realizados (inicio/fin de los estacionamientos por fecha y hora)

– ¿En qué días y horario se aplica el estacionamiento medido?

De lunes a viernes de 8 a 14 hs. Días feriados no se controla.

– Voy a estacionar por varias horas y varios días al mes, ¿cómo puedo abonar?

Podes acercarte a un punto de venta a comprar un abono mensual que habilita para toda la zona de estacionamiento medido por 30 días; o abonar de forma puntual o con la aplicación.

– Tengo que parar 5 minutos a dejar algo en un comercio o buscar a alguien, ¿tengo que pagar?

Tenés que dejar el auto en marcha y con balizas, pero si el controlador ve que ese auto permanece más de unos pocos minutos va a realizar el chequeo y allí el conductor deberá iniciar el estacionamiento dentro de los siguientes 20 minutos. Caso contrario correrá una multa (esté el vehículo estacionado o ya no).

– Tengo una multa, ¿dónde y cómo la pago?

Podés acercarte a cualquiera de los puntos de ventas dentro de los 5 días corridos y la abonas allí mismo o desde la aplicación en el menú “Buscar infracciones”.

Si se pasan los 5 días de la multa, el monto será mayor y deberás acercarte a hacer el descargo a la oficina de Tránsito.

En caso de que el vehículo esté multado y el usuario no fue comunicado, se podrá enterar al momento de activar nuevamente ese número de patente, ya sea desde la aplicación o en un punto de venta.

– ¿Las motos/cuatriciclos entran en el sistema de estacionamiento medido?

No, pero no deben ocupar lugares de estacionamiento habilitados para automóviles.

-¿Qué ocurre si olvido “finalizar” el estacionamiento que inicie al estacionar?

Correrá hasta las 14 hs de ese día que finaliza el horario del servicio de estacionamiento medido, y se le descontará del saldo disponible.

– Mi automóvil tiene patente vieja o extranjera, ¿cómo funciona la aplicación?

Las patentes viejas o extranjeras no pueden ser controladas, ya que el sistema no lo permite.

-¿Cómo puedo eliminar una patente que agregué por error o que ya no uso?

Desde el menú, con la opción “Administrar Patentes”, aparece el listado y la opción de eliminarlas.