Esta semana se debería retirar propaganda política de la calle

Transcurrieron ya ocho días de las elecciones legislativas y muchos se preguntan qué hacen aún cientos de carteles, afiches y pasacalles en la vía pública proponiendo nombres e ideas para unas PASO que, valga la redundancia, ya pasaron, incluso en algunos casos la propaganda política puede presentar algún peligro por haberse desprendido en partes y volar sobre algunas esquinas de Trenque Lauquen. Pero según la legislación local todavía las agrupaciones partidarias tienen siete días para retirar toda la cartelería de la vía pública.

De todas formas se detectaron algunos incumplimientos a determinadas reglas, por ejemplo las que marcan en qué lugares se pueden colocar ciertas publicaciones. Así lo hizo notar el subsecretario de Servicios Públicos, Adhemar Enrietti.

El funcionario señaló que “algunos incumplieron con la Ordenanza 4336/2015, incluso agrupaciones ligadas a concejales que sancionaron esa norma, pues por ejemplo se marca que los carteles o pasacalles no pueden colgarse en columnas de alumbrado, y en las de cemento no habría tanto problema, pero las de iluminación pueden moverse con el flameo; y también se encontró cartelería colgada en palmeras del centro y algunas plantas más chicas”.

Ordenanza

La Ordenanza 4336/2015 fue promulgada en mayo de 2015 y reglamenta el uso de espacios públicos para publicitar por parte de los partidos políticos habilitados por la Junta Electoral, considerando “que se debe hacer un uso racional del espacio público, y que la colocación de todo elemento de publicidad nunca debe perjudicar a vecinos, instalaciones, árboles, viviendas, comercios o cualquier otro elemento del espacio público”.

En su artículo 2° la ordenanza señala que “los espacios políticos que soliciten la autorización para la colocación de pasacalles, pancartas, gigantografía, etc., deberán realizar un depósito en garantía del 50% del sueldo básico del Empleado Municipal Categoría 1”, y que “el mismo será restituido a los espacios políticos cuando den cumplimiento a la presente Ordenanza”. Mientras que el artículo 3° sostiene que “los espacios políticos que transgredan los artículos 4°, 5°, 6° y 7° perderán el depósito de garantía”.

Así el artículo 4° apunta que “los espacios políticos podrán, con una antelación de 40 días, realizar la colocación de los pasacalles, pancartas, gigantografías, etc. Las instituciones y agrupaciones podrán, con una antelación no mayor a 15 días, proceder a la colocación de los pasacalles, pancartas o gigantografías, etc”. El artículo 5° marca la prohibición de utilizar “las columnas de metal del alumbrado público, semáforos y cualquier elemento que lastime los árboles (clavos, hierros, alambres, etc.) para la colocación de afiches, pasacalles, pancartas, gigantografías y cualquier otro recurso para publicitar”. Mientras que el artículo 6° prohíbe pegar afiches o cualquier elemento de publicidad en árboles, paredes, tapiales de viviendas, locales, edificios públicos o cualquier otro elemento de la vía pública sin autorización de su propietario u organismo. Y el artículo 7° sostiene que “las entidades y/o instituciones que fueren autorizadas a usar el espacio público procederán, dentro de los 15 días subsiguientes a la realización del evento, a retirar la totalidad de los pasacalles colocados”, agregando que “si así no lo hicieran, serán retirados por la Municipalidad y multados, con el equivalente a un sueldo mínimo de empleado municipal”.

Por otro lado, el artículo 8° apunta que “los espacios políticos que fueran autorizados a usar el espacio publico procederán, dentro de los 15 días sub-siguientes a la elección general, al retiro total de lo utilizado para publicitar en la campaña”.

Retiro

En este marco, Enrietti anunció que personal municipal comenzará a retirar cartelería rota o mal colgada entre el martes y el miércoles, a la vez que “se invitará a los partidos políticos a que retiren cada uno sus carteles, afiches, pancartas y pasacalles, para que cada uno pueda conservar los suyos y no pierda la inversión económica hecha con ellos”.