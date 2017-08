Esta noche, “Bichitos de luz” por Radio Omega

Será un programa de media hora que podrá escucharse todos los miércoles y que está destinado principalmente a los más chicos pero que también invita a los padres a ser parte de esta experiencia.

“Es un programa para chicos con la intención de que durante esa media hora estén los chicos despojados de toda la tecnología y compartan el programa con sus papis”, contó su conductora a este medio.

Consultada sobre el contenido de la programación, su conductora comentó: “Siempre me imagino qué están haciendo los chicos, si es la hora de dormir, si están en pijama, si andan en patitas en el suelo, yo me imagino la situación y me gusta hablarles como si los estuviera viendo. En mi caso eso es lo que hago. Y se invita a los papis a que los acompañen, que se recuesten, que se saquen los zapatos, se pongan cómodos y que los chicos guarden los chiches y esas cosas. Habrá música, cuentos y una oración final, “una frasecita para que se duerman tranquilos”.

Por último, García comentó que su vuelta a la radio implica “un desafío tremendo para mí porque es competir con toda la tecnología que hoy tienen los chicos”.