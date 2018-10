“Esta gestión es la que más ha trabajado desde su inicio en el tratamiento de residuos patogénicos”

Luego de que concejales de Unidad Ciudadana denunciaran la presencia de residuos patogénicos en el basural municipal, situación que motivó diferentes operativos a cargo de Policía Científica Ambiental de Junín y personal de Fiscalía, el intendente Miguel Fernández defendió ayer, y en diálogo con este medio, el trabajo realizado por su gestión para contar con un óptimo tratamiento de residuos en Trenque Lauquen.

En este marco el mandatario consideró pertinente no hacer mayor hincapié en la denuncia realizada por los ediles de UC y abocarse a informar sobre el trabajo realizado por su administración en este tema. “Estoy concentrado en resolver el problema, tengo súper claro que nuestra gestión, desde su inicio, ha trabajado fuertemente en todo lo que respecta al tratamiento de residuos patogénicos. En primer lugar, compramos el hormo pirolítico nuevo; en segundo lugar, para poder habilitarlo realizamos gestiones en OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) porque se necesitaba un edificio nuevo; realizamos una nueva instalación de gas porque la red que alimentaba los hornos viejos no se podía utilizar para el horno nuevo, ya que es distinto y cuenta con otras características, y además trabajamos en realizar un troncal nuevo para llevar un ramal al Prolim. Hoy se están haciendo las visitas técnicas con los matriculados para hacer la licitación”, detalló.

Gestiones

Fernández afirmó que “hay más que pruebas suficientes que demuestran el trabajo realizado por esta gestión para que el tratamiento de residuos patogénicos sea legal y habilitado por la Provincia”. “Los hornos del año ‘95 nunca fueron habilitados. Estamos tratando de regularizar un situación que lleva tiempo, una enorme inversión. Hay que tener en cuenta que el horno tiene un costo de 225 mil dólares (9 millones de pesos), el galpón otro millón y medio de pesos y también un millón y medio de pesos la nueva red de gas sin contar el troncal”, dijo.

Asimismo, el intendente señaló que “en tres meses el nuevo horno estará habilitado y, en el mientras tanto, se tiene la visita técnica de una empresa para que se encargue de la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos patogénicos, y los generadores tendrán que pagar el costo del servicio”.

La denuncia

En tanto, si bien Fernández quiso evitar hacer referencia a la denuncia realizada por UC señalando que sería involucrarse “en una discusión política” y no es lo que tiene que hacer en este momento, aseguró: “Ponerme a especular si es una acción de buena fe o si tiene un tinte político es perder el foco de lo que yo tengo que hacer como intendente. Lo transcribo a modo de ejemplo, esto es como una película que tiene un título, un principio, un desarrollo y un final”. “Mucha gente que habla no conoce la historia. Yo la conozco porque era generador de residuos patogénicos, tuve oportunidad de hablar con (el ex intendente Jorge) Barracchia en su momento sobre este tema y conozco por qué se hizo el tratamiento de residuos patogénicos. En el 2009 se empezó a cobrar una tasa porque si no era imposible poder mantener ese servicio. Y no tuvo una sola reinversión más que el mantenimiento. Porque había un horno que ya no cumplía la función de horno pirolítico, porque son hornos que deben cambiarse cada diez años. ¿Por qué no se reequipó y nunca se compró nada?”, dijo.

Así Fernández resaltó que el único gobierno que ha invertido desde el comienzo de la gestión en este tema es el suyo. “Esto es una película y el final lo vamos a contar nosotros. La película podría llamarse ‘Secretos de familia’, mucha gente que desconoce la historia y habla sin saber. Estamos en este momento abocados a buscarle la solución transitoria hasta lograr la habilitación por parte de la Provincia”, concluyó.