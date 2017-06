Está funcionando una zona de WI-FI libre en el centro

Desde el fin de semana pasado está funcionando a modo de prueba una zona de WI-FI libre en el centro de Trenque Lauquen.

La propuesta forma parte de un proyecto que contempla un área con este servicio en el sector céntrico de la ciudad cabecera y, en el futuro, otros ámbitos. “Comenzamos con la plaza San Martín, y ahora tenemos que evaluar hasta dónde llegamos y cuáles son las fortalezas y debilidades. Una vez que tengamos esta información, iremos llegando a otros puntos”, indicó el director de Sistemas e Información del Municipio, Marcelo Ferreyra, quien en diálogo con La Opinión comentó que el proyecto original contempla además la Terminal de Ómnibus y las plazas España, Francia, Italia, Gran Bretaña y del Bicentenario.

n Acceso

Según el funcionario, la iniciativa responde a “un pedido del HCD, planteado hace un tiempo”. “Le vamos dando respuesta a medida que podemos en relación a la disposición de los recursos humanos y técnicos”, comentó.

En tanto, según se explicó por estas horas se colocaría un cartel referencial en la plaza San Martín y se seguirán haciendo pruebas para perfeccionar el servicio, aunque hasta el momento el mismo viene arrojando resultados positivos, tal como pudo comprobar La Opinión ayer mismo. A la vez que Ferreyra destacó que el sistema, identificado como “WI-FI Social Libre”, tiene “una gran velocidad” y que no tiene clave, aunque al conectarse aparece en el dispositivo correspondiente una pantalla con la frase “Bienvenido al WI-FI Abierto de la Municipalidad de Trenque Lauquen” y se solicita un login y un password, algo que el entrevistado dijo que hay que ignorar, haciendo click en un acceso indicado.

N Alcance

En cuanto al dispositivo para prestar el servicio, se trata de una antena ubicada en el techo del palacio municipal que irradia señal hacia el frente (en dirección noreste) y a los costados (sureste y noroeste), no hacia atrás (suroeste). A la vez, por el momento está cubierta toda la plaza y sus alrededores a una distancia mínima de 100 metros.

Además cabe marcar que el equipo utilizado “es un dispositivo especial para manejar muchas conexiones simultáneas, a diferencia de los caseros, que soportan más o menos unas diez”. “También tiene más potencia para un mayor alcance, y no permite que alguien esté conectado mucho tiempo seguido, sino que cada tanto corta y hay que volver a loguearse. Esto permite que más personas puedan conectarse de mejor forma y que nadie aproveche el servicio desde algún lugar cercano todo el día y lo use como propio”, explicó Ferreyra.

N Otro proyecto

Por otro lado, el director de Sistemas e Información del Municipio hizo referencia a otro proyecto de similares características vinculado a las escuelas rurales del distrito, y señaló que “es una iniciativa que estuvo algo parada porque en ese caso se necesita un tipo de provisión de Internet diferente al de la ciudad, donde se está tomando directamente de la fibra óptica de la Cooperativa de Electricidad”. “Para el campo hay que buscar otro proveedor y eso no es fácil, aunque ahora apareció una posibilidad con una firma de Salliqueló” y se está a la espera de que se acepte una cotización”, cerró Ferreyra.