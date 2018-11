“Esperemos que otros sectores también arranquen, no sólo es el agroindustrial el que salva las cosas”

El ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, visitó ayer el predio de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen donde, hasta el próximo domingo, se desarrolla la Expo 2018.

En su visita, el funcionario bonaerense mantuvo una reunión con las autoridades de la institución local, también con productores de la región que tuvieron la oportunidad de expresar su visión sobre las problemáticas que hoy más afectan al sector y, luego, recorrió los distintos espacios de la concurrida muestra.

La Opinión tuvo la oportunidad de dialogar con él sobre todos estos temas haciendo hincapié en los embates que hoy sufre la agroindustria y sus posibles soluciones.

En primer lugar, el entrevistado hizo referencia a las expectativas de participar de la exposición rural de Trenque Lauquen. “Nosotros tenemos un contacto permanente con esta rural, con su presidente y con todo el equipo de trabajo. Nosotros vinimos hace dos días a participar de una gran mesa junto al Presidente y la Gobernadora. Siempre es bueno charlar y conocer las necesidades que tienen los productores las cuales, de hecho, conocemos porque las cuestiones que hoy les preocupan a los productores las sabemos, contamos con ese diagnóstico. Y, en un contexto como el actual, creo que se trata de trabajar en conjunto como siempre lo hacemos para lograr salir adelante”.

En ese sentido, señaló que “yo paso más del 80% de mi tiempo en el interior y me parece que eso es lo que tiene que pasar, hablar con todo el equipo de La Rural de Trenque Lauquen aprovechando la posibilidad de esta muestra a la que nosotros siempre venimos a acompañar porque conocemos la importancia que tiene y, de estos encuentros, siempre surgen ideas y propuestas. Esto es un ida y vuelta donde la actividad privada y el Estado tienen que trabajar en conjunto. Muchas veces hay temas que son más espinosos que otros pero lo importante es seguir trabajando juntos porque, siempre que se trabaja en conjunto, surgen ideas de mejora”.

n Problemáticas

Consultado sobre cuáles son las mayores problemáticas que hoy más se sienten en el sector agropecuario, Sarquís expresó: “En este momento hay reclamos y requerimientos respecto de sectores específicos que, en lo que es la agroinsdustria, están con más problemas que otros. No es lo mismo lo que puede pasar con la lechería que lo que puede pasar con un cultivo extensivo como es el trigo. Me parece que lo que hay que ver es qué más podemos hacer para transitar de la mejor manera posible este momento en el marco de una economía que está sufriendo embates, todavía no se estabilizó como todo el mundo quiere y lo que tenemos que ver es cómo trabajamos en eso”.

n Tambos

Respecto del sector tambero, el cual desde hace años viene soportando una difícil situación que ha llevado a muchos productores a tener que cerrar sus tambos, el ministro señaló que “es un tema que viene desde hace muchos años, un sector que viene sufriendo distintos problemas por muchas razones: por temas devaluatorios, por temas de precios internacionales, por sequías, por inundaciones, etc. Y me parece que lo que tenemos que ver es qué más se puede hacer para mejorar esta situación. Nosotros, desde la Provincia, siempre tenemos acciones, las hemos llevado a cabo y el sector las ha recibido muy bien. Y en los últimos meses más aún con el aliviamiento con lo que tiene que ver con compromisos financieros con el Banco Provincia, hoy existe una línea de crédito de lechería lo que indica que hay plata disponible pero los productores no se quieren endeudar por no saber cómo siguen estas transiciones”, dijo antes de agregar que “ahora hay que aprovechar estos meses en los que los precios se van a acomodar, fundamentalmente en diciembre o enero, eso es lógico que pase en esta época de año y lo que tenemos que ver es que no suban tanto a través de la economía general los costos en dólares en un sector dolarizado como es la actividad lechera”.

n Expectantes

Por último, Sarquís no tuvo dudas en afirmar que “en los próximos meses se va a alcanzar una estabilidad para la agroindustria y para lo que es el motor de la economía general de todos los pueblos. Hay expectativas de una buena cosecha argentina de trigo y cebada, la carne también está dando buenas noticias. Esperemos que la campaña de gruesa sea buena también y seguramente todo eso ayudará a que la cosa se empiece a equilibrar. Y también esperamos que otros sectores de la economía también arranquen, no sólo es el sector agroindustrial el que salva las cosas, peo sí va a ayudar y es muy importante”.