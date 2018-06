Esos hombres y mujeres que no dudan en ponerse al servicio de la comunidad

Un día más para la celebración de tan grato día para todos los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Esos abnegados hombres y mujeres que ante la necesidad del prójimo no dudan en ponerse a su servicio con abnegación, sacrificio y desinterés, palabras que ilustran la Sala de Máquinas de nuestro Cuartel Central, están puestas allí para que quien transcurra en ese ámbito no las olvide y las tenga siempre presente en su mente.

Hoy tanto la Jefatura como el Consejo Directivo han puesto su mirada en la capacitación del bombero, por ello en el transcurso del año se han llevado a cabo ya tres cursos de capacitación, uno de nivel internacional.

Es así que mediante esa capacitación nos permite estar al frente de muchas otras instituciones similares.

Cabe destacar el nivel profesional de los capacitadores, que no solamente de modo teórico, sino que también práctico transmiten al bombero sus conocimientos, su experiencia y sus valores.

También para llevar a cabo dichos cursos, se debe contar con el material, las herramientas y todo lo necesario para acercar al bombero lo más moderno, lo más seguro y lograr así una capacitación acorde para estar al frente de cualquier evento o emergencia que requiera la actuación de nuestros hombres, contamos hoy en día con las más modernas herramientas y elementos para llevar a cabo nuestra tarea.

n Objetivos

Cabe señalar, también, que es nuestro objetivo instalar nuestro Cuartel en otro punto de la ciudad, por cuanto la actual ubicación dificulta el tránsito de móviles de gran porte como los que cuenta nuestro Cuerpo Activo, para ello se están llevando a cabo gestiones para obtener la cesión de un inmueble que permita una nueva instalación con una ubicación que favorezca tanto estratégica como operativamente la actividad bomberil.

Muchas veces hemos señalado que nuestra Institución se nutre de las colaboraciones que prestan tanto el vecino como las autoridades comunales, por eso vamos a reiterar nuestro sincero agradecimiento por dichas colaboraciones y muestras de apoyo que día a día recibimos de parte de ellos. A todos los vecinos ¡Muchas gracias!.