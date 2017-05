Escuela Laboral: de 61 alumnos hoy están asistiendo menos de 20

El Centro de Formación Integral Nº1 ubicado en el cruce de las rutas 5 y 33, se encuentra por estos días atravesando un importante conflicto que dificulta su buen funcionamiento en lo que respecta al dictado de clases.

Ocurre que el micro de la institución, luego de sufrir una serie de roturas seguidas y de reparaciones infructuosas, ha dejado de funcionar. Esto ha generado una enorme preocupación tanto en las autoridades y comunidad docente de la citada institución como en los propios padres de los asistentes ya que hoy el alumnado se encuentra disperso en diferentes establecimientos de la ciudad ubicados en la planta urbana. Y esta última situación, lejos de ser una solución ha concebido un nuevo problema: una notoria merma en la asistencia cuyos números señalan que de una matrícula de 61 alumnos, hoy asisten a clases menos de 20.

n Sin micro

Así lo afirma el vecino Mario Tacunao, padre de uno de los alumnos de la institución quien afirmó a este medio que hoy están más de la mitad de los asistentes sin clases porque no cuentan con espacios físicos para trabajar.

Él dialogó con La Opinión y contó detalles del conflicto: “El micro nunca se terminó de arreglar, se reparó provisoriamente, anduvo un semana, se volvió a arreglar y no anduvo más. Luego se arregló nuevamente y se volvió a romper. Hoy los chicos están prácticamente sin clase, hay un grupo que iba hasta este jueves a la Escuela Técnica pero ya no van más, hay que agradecerle a la escuela el préstamo que hizo de sus salones. Otro grupo va al anexo de la escuela en calle Belgrano y ahora quienes iban a la Técnica se van a sumar a los del anexo lo cual va a complicar más la situación porque va a haber 40 personas en un mismo edificio que no está preparado para albergar a tanta gente”.

n Sin respuesta

Tacunao expresó que “el micro no está circulando y yo personalmente he hablado con la inspectora de nivel especial. Ella me prometió que iba a ir a La Plata a traer una solución y la solución nunca llegó. Ella dijo que iba a ver si gestionaba la adquisición de un colectivo o una combi nueva. El tema hay que resolverlo porque hoy se quedan algunos chicos en el anexo a la tarde pero no es lo mismo que ir a los talleres de la escuela que es lo que más les gusta”, dijo antes de comentar que “yo me había comprometido a llevar a cuatro o cinco chicos en mi auto y luego otro papá los traía pero eso es un riesgo porque nos llega a pasar algo en la ruta y después cómo se lo explicamos a los padres”.

El vecino se lamentó al señalar que “ahora no hay ganas ni de los chicos ni de los padres porque si uno quiere lo puede seguir llevando al colegio, pero también hay que tener esa constancia de lo contrario estamos en la misma. El otro día escuché en una radio que unas madres hablaban enojadas pero no se trata sólo de enojarse sino tratar de buscar una solución. Ahora asumió una directora nueva y se está buscando una solución entre todos”.

n Movilización

Tacunao recordó que la solución a este problema “también se buscó por intermedio de asistentes sociales al municipio pero tampoco se pudo resolver. Hoy Inspección Especial no se mueve, estamos estancados en algo a lo que no le encontramos solución. Nosotros como padres buscamos una solución pero hasta los mismos chicos se decaen, no les interesa ir más a la esuela porque se están perdiendo de ir a los talleres que es lo que más le gusta y la solución no la tenemos nosotros”.

Por último comentó que con muchos padres “estamos organizando para la semana que viene una reunión entre todos los papás para hacer una movida grande, intentar manifestarnos para tratar de alcanzar una solución”.